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Kardemir Karabükspor'da Ünal Karaman dönemi

Spor Toto Süper Lig'de hem ekonomik hem de sportif açıdan zor günler geçiren Kardemir Karabükspor, teknik direktör Ünal Karaman ile anlaştı.

Kardemir Karabükspor'da Ünal Karaman dönemi

Spor Toto Süper Lig'de hem ekonomik hem de sportif açıdan zor günler geçiren Kardemir Karabükspor, teknik direktör Ünal Karaman ile anlaştı.

21 Mart 2018 Çarşamba 13:23
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Kardemir Karabükspor'da Ünal Karaman dönemi

Spor Toto Süper Lig'de hem ekonomik hem de sportif açıdan zor günler geçiren Kardemir Karabükspor, teknik direktör Ünal Karaman ile anlaştı. 

Kulüp başkanı Mehmet Aytekin, yaptığı açıklamada, "kan değişikliğine" ihtiyaçları olduğunu ve bu nedenle Karaman ile masaya oturduklarını söyledi.

Mevcut teknik direktör Levent Açıkgöz ile yollarını ayırmayacaklarını ve kendisinin bundan sonra kulübe genel menajer olarak hizmet edeceğini anlatan Aytekin, şöyle konuştu:

"Zor günleri atlatmak için canla başla mücadele ediyoruz. Öncelikle işin ekonomik boyutunu düzeltmek için çalışıyoruz. Bunun yanında sportif konu da çok önemli. Durumumuz bu anlamda iç açıcı değil ve bir kan değişimi gerekiyordu. Tecrübeli teknik direktör Ünal Karaman ile bir yılı opsiyonlu 1,5 yıl anlaştık. Allah nasip ederse bugün resmi sözleşme imzalanacak ve hemen takımın başına geçecek. İnşallah daha iyi olacak her şey."

Ünal Karaman son olarak geçen sezonun ilk yarısında Şanlıurfaspor'da görev yapmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigKardemir Karabüksporünal KaramanLevent Açıkgöz
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