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Kardemir Karabükspor'da 3 puan sevinci

Spor Toto Süper Lig ekibi Kardemir Karabükspor'da kulüp futbol şube sorumlusu Tolga Gül, "Ligin liderinden alınan 3 puanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Kardemir Karabükspor'da 3 puan sevinci

Spor Toto Süper Lig ekibi Kardemir Karabükspor'da kulüp futbol şube sorumlusu Tolga Gül, "Ligin liderinden alınan 3 puanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

11 Şubat 2017 Cumartesi 15:29
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Kardemir Karabükspor'da 3 puan sevinci

Kardemir Karabükspor'da kulüp futbol şube sorumlusu Tolga Gül, yaptığı açıklamada, dün evlerinde oynadıkları ve sahadan 2-1 galip ayrıldıkları Beşiktaş maçında oyuncuların iyi mücadele ettiğini söyledi.

Taraftarları önünde çok iyi oynadıklarını, bu başarıyı dış sahaya da yansıtmak için gayret gösterdiklerini anlatan Gül, "Beşiktaş maçına iyi hazırlanıp, kazanma arzusuyla çıkmıştık. Bunu başardık. Ligin liderinden alınan 3 puanın mutluluğunu yaşıyoruz. Takımda moraller yerinde. Ligde kalma hedefimizi gerçekleştirerek yeni hedefler belirlemek istiyoruz." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kardemir KarabüksporBeşiktaş
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