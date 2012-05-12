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Karate’de finale yükseldik

Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda finaldeyiz

Karate’de finale yükseldik

Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda finaldeyiz

12 Mayıs 2012 Cumartesi 09:42
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Karate’de finale yükseldik

İspanya'nın Tenerife kentinde gerçekleştirilen 47. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda Erkek Kumite Milli Takımı, yarı finalde Azerbaycan'ı yenerek finale yükseldi.
Türkiye Karate Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Torres Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde Yaser Şahintekin, Enes Erkan, Serkan Yağcı, Aykut Usda ve Yücel Gündoğdu'dan oluşan Erkek Kumite Milli Takımı, ilk turda Slovenya'yı, ikinci turda ise Hırvatistan'ı 3-0'lık skorlarla geçti.
Yarı finalde Azerbaycan ile karşılaşan milliler, 10-10 berabere biten karşılaşmaların sonucunda 14-13'lük puan üstünlüğüyle finale yükselmeyi başardı.
2009 ve 2010 yıllarında Avrupa şampiyonu olan Erkek Kumite Milli Takımı, 13 Mayıs Pazar günü Almanya ile şampiyonluk için mücadele edecek.
Şampiyonada, tatamiye çıkan Erkek Kata Milli Takımı ise ilk maçında Makedonya'yı 5-0 yenmeyi başararak yarı finale yükseldi. Orçun Duman, Arslan Çalışkan ve Ali Sofuoğlu'ndan oluşan milli takım, yarı finalde evsahibi İspanya'ya yenildi.  
Geçen yıl Avrupa 3'üncüsü olan Erkek Kata Milli Takımı, 13 Mayıs Pazar günü Avusturya ile bronz madalya mücadelesi yapacak.

AA

Son Güncelleme: 12.05.2012 01:43
Anahtar Kelimeler:
AvrupaAzerbaycanIspanyaMilli TakımKarateErkek KumiteTenerife
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