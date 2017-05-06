Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
93928
ALTIN
140.019
DOLAR
3.5441
STERLIN
4.5999
EURO
3.8951
İlker Özdemir ‘Yağmurlar’la geldi
lker Özdemir ‘Yağmurlar’la geldi
Karatede 2 altın madalya
Karatede 2 altın madalya
İhracatçıların Rusya beklentisi
İhracatçıların Rusya beklentisi
Yaşlılara bir tuşla 'hizmet'
Yaşlılara bir tuşla 'hizmet'
Djokovic'ten 'yenilik' operasyonu
Djokovic'ten 'yenilik' operasyonu

Karatede 2 altın madalya

Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporcular Uğur Aktaş ve Tuba Yakan rakiplerini yenerek altın madalya kazandı.

Karatede 2 altın madalya

Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporcular Uğur Aktaş ve Tuba Yakan rakiplerini yenerek altın madalya kazandı.

06 Mayıs 2017 Cumartesi 14:09
22 Okunma
Karatede 2 altın madalya

52. Avrupa Şampiyonası erkek kumite 84 kiloda milli sporcu Uğur Aktaş, altın madalyayı kazandı.

İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde altın madalya için tatamiye çıkan Uğur, 2014 Balkan şampiyonu Berat Jakupi ile karşılaştı.

Makedon rakibini hakem kararıyla mağlup eden milli sporcu, hem altın madalyanın sahibi oldu hem de geçen yıl Fransa'da kazandığı unvanını korudu.

Ödül töreni sonrası AA muhabirine açıklama yapan Uğur, geçen yıl Fransa'da Avrupa şampiyonu olduğunu hatırlatarak, bu seneki hedefinin de şampiyon olarak İstiklal Marşını söyletmek olduğunu kaydetti.

Bunu yeniden başardığı için çok mutlu olduğunu dile getiren milli sporcu, "Çok mutluyum. İnşallah daha fazla çalışarak daha güzel başarılar elde edeceğim. Önümüzdeki sene olimpiyat elemeleri başlayacak onun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha 21 yaşındayım olimpiyatlara kadar hem tecrübe hem de fiziki olarak çok iyi durumda olacağım inşallah." ifadesini kullandı.

Tuba Yakan'dan altın madalya

52. Avrupa Karate Şampiyonasında kadınlar kumite 55 kiloda tatamiye çıkan Tuba Yakan, altın madalya kazandı.
 

İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde milli sporcu Tuba Yakan, 2014 dünya ve 2016 Avrupa şampiyonu İtalyan Sara Cardin ile karşı karşıya geldi.

Final müsabakasında rakibini 1-0 mağlup eden Tuba, 4 yıl sonra ikinci kez altın madalyanın sahibi oldu.

Madalyasını almak için kürsüye çıkan Tuba, İstiklal Marşı'nın okunduğu sırada sevinç göz yaşlarına hakim olamadı.

Ödül töreni sonrası 1 yaşındaki kızı Derin'i kucağına alarak AA muhabirine açıklama yapan Tuba, şampiyonluk için çok çaba sarf ettiğini söyledi.

Kendi evinde olmanın rahatlığını yaşadığını dile getiren Tuba, "Doğum nedeniyle 2 yıl ara vermiştim. En büyük destekçim kulübüm, ailem, antrenörlerim. Hepsine çok teşekkür ederim. Şampiyonluk için hepimiz çok çalıştık bu bir ekip işiydi. Başardık, çok mutluyum." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
52. Avrupa ŞampiyonasıKarate2 Altın MadalyaUğur AktaşAltın Madalya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Ligin en zor maçına çıkıyoruz"
"Ligin en zor maçına çıkıyoruz"
Fenerium 'Angry Birds' ile iş birliği yaptı
Fenerium 'Angry Birds' ile iş birliği yaptı
Djokovic'ten 'yenilik' operasyonu
Djokovic'ten 'yenilik' operasyonu
'Başkan evlenmem için yakında birini bulacak'
'Başkan evlenmem için yakında birini bulacak'
"Galatasaray için elimden geleni yaptım"
"Galatasaray için elimden geleni yaptım"
Ronaldo bir ilki daha başardı
Ronaldo bir ilki daha başardı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ