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Karatecilerden 12 madalya

Türkiye, Karate 1 Premier Ligi'nin 4. ayağında 5 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı.

Karatecilerden 12 madalya

Türkiye, Karate 1 Premier Ligi'nin 4. ayağında 5 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı.

17 Nisan 2017 Pazartesi 13:50
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Karatecilerden 12 madalya

Türk sporcular, Fas'ta düzenlenen Karate 1 Premier Ligi'nin 4. ayağında 5 gümüş7 bronz madalya elde etti.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4-7 Mayıs'ta Kocaeli'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Karate 1 Preimer Ligi'nin 4. ayağında 34 Türk sporcu mücadele verdi.

Rabat kentinde düzenlenen ve 47 ülkeden yaklaşık 600 sporcunun katıldığı organizasyonda milliler, 5 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı.

Organizasyonda madalya alan Türk sporcular şunlar:

Gümüş madalya

50 kilo: Serap Özçelik

67 kilo: Ömer Kemaloğlu

84 kilo: Gökhan Gündüz

Artı 84 kilo: Enes Erkan

Kadın kata takımı: Dilara Bozan, Gizem Şahin, Rabia Küsmüş

Bronz madalya

50 kilo: Sevil Baş

60 kilo: Aykut Kaya

75 kilo: Erman Eltemur

Artı 84 kilo: Alparslan Yamanoğlu

Ferdi erkekler kata: Ali Sofuoğlu

Ferdi kadınlar kata: Dilara Bozan

Erkek kata takımı: Ali Sofuoğlu, Fatih Sadullah Selman, Gökay İlgezdi

AA

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