Karaman: Takımıma yakıştıramıyorum

TRABZON

Spor Toto Süper Lig'de 9. haftanın kapanış karşılaşmasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumsporile 0-0 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmayı izlemeye gelen taraftarlara teşekkür ederek, "Ekran başında da mutlaka bizi dua ederek izleyen taraftarlarımız var. Onlara da teşekkür ediyorum. Taraftarın önünde 3 puan kazanalım diye arzu ederdik ama bazen düşündükleriniz olmuyor." diye konuştu.

Bu sezon enteresan bir lig yaşandığını aktaran Karaman, şöyle devam etti:

"15,16 ve 17. sıradaki takımlara baktığınızda 9. hafta sonunda 10-11 gol yemişler. Dolayısıyla sıralama çok değişebiliyor, her takım birbirini yenebilir. Ben bir hafta kazandım nasıl olsa bir sonraki hafta kazanırım mantığı bizim için uygun bir mantık değil. Saha içinde tecrübeli oyunculara kısmen bir şeyler verebiliyorsunuz ama şu saatte yatıp kalkacak, antrenman dozajı şu şekilde olacak ifadelerini doğru bulmuyorum. Bizim doğrularımız varsa o doğrular üzerinde ısrarcı olup bu formaya gönül veren taraftarlara daha iyi sonuçlarla, futbolla hizmet edebiliriz."

"Takımıma yakıştıramıyorum"

Karaman, "Zaman zaman dalgalanmalar oluyor." diyerek, şunları kaydetti:

"Bu bizi üzüyor ama şu bir gerçek ki her takım mücadele ediyor puan, puanlar istiyor. Onun adına çabası var. Erzurum bizimle aynı sayıda gol yemiş. İyi kontra yapsa maçı kazanabilecekler. Biz de kazanabilirdik. Bir kez daha söylüyorum, daha fazla özveri, samimiyet ve gayret göstermesi gereken bir kadromuz, takımımız var. Zaman zaman onların da kötü oynama hakkı var ama biz sezon başından beri birçok sorunu aştık diye düşünüyoruz. Devre arasına kadar en azından 3-4 haftayı iyi sonuçlarla geçirip ikinci yarıya daha ümitli gireceğimiz yer ediniriz diyoruz ama bu tarz dalgalanmaları ben takımıma yakıştıramıyorum."

Karaman, takımda milli oyuncu sayısı nedeniyle 12-13 futbolcuyla çalıştıklarını, milli maç aralarından olumsuz etkilendiklerini de dile getirdi.

Bordo-mavili takımın teknik adamı, bir soru üzerine de Nijeryalı oyuncu Nwakaeme'nin ısınırken sakatlığının nüksettiğini sözlerine ekledi.

Mehmet Özdilek'in açıklamaları

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, oyuncularını tebrik ederek, "Bugün gerçekten aslında puanı değil, puanları hak ettiler." dedi.

Özdilek, Trabzonspor karşısında bir puanın önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Maç öncesi Trabzon'da bir puana 'Evet' der cebinize koymak istersiniz. Oyunun gidişatına bakıldığında 3 puan olmamasına üzüldük. Milli maç arasını iyi değerlendirdik. Oyunun tüm opsiyonlarını bu hafta içerisinde çalıştık. Trabzonspor, 2 haftadır kazanarak geliyor. Bu maçın onlar için ne kadar önemli olduğu sosyal medyada ön plana çıktı. Rakibimizi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Trabzonspor'da kendi sahasında Onazi-Sosa bağlantısı çok iyiydi. Artı Pereira, Abdülkadir, buraları çok iyi kapattığımızı düşünüyorum. Taktiksel anlamda oyuncularım görevlerini çok üst düzey yaptı. Üzüldüğüm nokta, girdiğimiz pozisyonlarda daha derli toplu olsak galibiyetle ayrılacaktık."

"Son 2 haftada alınan puanlar hepimizi mutlu ediyor." diyen Özdilek, "Puandan çok sahada duruşu, oyuna hükmedişi, mücadele hırsı, puan kadar memnun etti. Şimdi 5 gün sonra müsabaka oynayacağız. Bu puanların anlam ifade etmesi için Kasımpaşa'yı yenmemiz gerekiyor ki önümüzü sağlıklı şekilde görelim. İyi taraftar grubu vardı. Takımlarına verdikleri destek daha da üst seviyeye çıkacaktır. Bu ligde kolay kaybetmeyen ama kazanma alışkanlığı olan takım görüntüsünde olacağız." ifadelerini kullandı.