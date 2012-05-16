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Karadeniz, yeni rekor denemesine izin vermedi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Trabzon-Samsun arasındaki 320 kilometrelik mesafeyi 5 günde yüzerek, dünyanın ''en uzun mesafe yüzme'' rekorunu kırmayı hedefleyen Alper Sunaçoğlu, ikinci etap sonunda rekor denemesinden vazgeçti.

Karadeniz, yeni rekor denemesine izin vermedi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Trabzon-Samsun arasındaki 320 kilometrelik mesafeyi 5 günde yüzerek, dünyanın ''en uzun mesafe yüzme'' rekorunu kırmayı hedefleyen Alper Sunaçoğlu, ikinci etap sonunda rekor denemesinden vazgeçti.

16 Mayıs 2012 Çarşamba 09:04
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Karadeniz, yeni rekor denemesine izin vermedi

     19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Trabzon-Samsun arasındaki 320 kilometrelik mesafeyi 5 günde yüzerek dünyanın en uzun mesafe yüzme rekorunu kırmayı hedefleyen Alper Sunaçoğlu, ikinci etap sonunda rekor denemesinden vazgeçti.
     Sunaçoğlu, ikinci etabı tamamladığı Giresun'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Giresun'un Keşap ilçesi Uzuncakum mevkisinde kendisini takip eden tekne ile irtibatının kesildiğini belirterek, ''Sahile çıkmak zorunda kaldım. Daha sonra tekne gelip beni aldı. Bu şoku atlatırken 2-3 saat sonra deniz patladı ve benimle birlikte yüzen Ukraynalı milli yüzücü Karol Vilademir suda kayboldu. O da akıntıya kapılıp açılmış. Giresun Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan destek istedik. Onlar duruma müdahale etti ve 5 saatlik bir arama sonrasında şans eseri kendisine ulaşıldı'' dedi.
     Yaşadığı bu olayların enerjisini bitirdiğini ifade eden Sunaçoğlu, ''Kötü bir gün yaşadık. Bu da herkeste moral bozukluğuna yol açtı. Bazı ufak kazalar da atlattığımız için hepsi üst üste gelince Karadeniz'de bu rekoru erteliyoruz. Ama söz verdiğimiz tarihte Samsun'a çıkacağız. Periyodik olarak deniz şartlarına göre yüzmeye devam edeceğim'' diye konuştu.

     ''Rekoru başka zaman deneyeceğiz''


     Rekortmen yüzücünün antrenörü Cengiz Altaylı ise sporcuların büyük bir şok yaşadığını vurgulayarak, ''Alper'in rekor denemesini Karadeniz'in müthiş dalgaları engelledi. Bu rekor denemesini iptal ediyoruz. Ancak belirlenen parkurlar yüzülerek Atatürk'ün 19 Mayıs'a verdiği önemi bir kez daha hatırlatmak amacıyla Alper Samsun'a kadar yüzecek. Van Gölü veya Ege'de yapacağımız bir hazırlıkla bu rekoru başka zaman deneyeceğiz'' dedi.
     Kaybolduğu belirtilen yüzücü Karol Vilademir de dalgalar yükselince Sunaçoğlu ile birbirlerini göremediklerini, ardından tatsız olaylar yaşandığını kaydetti.
     Alper Sunaçoğlu, 4 Eylül 2010 tarihinde Mersin-Kıbrıs arasındaki kuş bakışı 78 kilometrelik mesafeyi 26 saat 15 dakikada, güvenlik kafesi kullanmadan yüzerek bir rekora imza atmıştı.
     Sarayburnu açıklarında 26 Aralık 2010'da Mavi Marmara gemisinin önünde 5 kilometre boyunca sebolik olarak yüzen Sunaçoğlu, Sarıyer-Üsküdar arasındaki 30 kilometrelik mesafeyi geçen yılki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 2 saat 25 dakikada yüzerek yeni bir rekor kırmıştı.

AA

Son Güncelleme: 16.05.2012 01:09
Anahtar Kelimeler:
Karadeniz
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