Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Karadeniz derbisi Trabzonspor'un

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Karadeniz derbisi Trabzonspor'un

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

27 Ağustos 2013 Salı 07:50
615 Okunma
Karadeniz derbisi Trabzonspor'un
TRABZON

 Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

2. dakikada Zeki Yavru'nun pasında, yaklaşık 25 metreden Adrian'ın şutunda, yerden seken top Pawelek'in müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 1-0

11. dakikada Volkan Şen'in ceza alanı dışı sağ çaprazından şutunda kaleci Pawelek topu kontrol etti.

16. dakikada Soner Aydoğdu'nun ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Pawelek, üzerine gelen topu kornere çeldi.

17. dakikada Adrian'ın sağdan kullandığı korner atışında, Henruque'nin kaleye gönderdiği  topu savunmada Kıvanç Karakaş çıkardı. Topu önünde bulun Volkan Şen'in ceza alanı içinden şutunda meşin yuvarlak üsten auta gitti.

35. dakikada Ali Adnan'ın kullandığı serbest vuruşta top direğin az farkla yanından auta çıktı.

40. dakikada Sercan Kaya'nın sağdan ortasında, kaleci Onur Recep Kıvrak'ın uzaklaştırmak istediği topu Sylvestre kafa ile Tevfik Köse'ye aktardı. Bu futbolcu da gelişine düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1

42.  dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına giren Henrique'nin yerden şutunda top yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Volkan Şen maçı ağlayarak terketti

Çaykur Rizespor'un 1-1'lik beraberliği sağlamasının ardından 42. dakikada maraton tribün önünde konuk takımın taç atışı kullanacağı sırada bir  taraftar Volkan Şen'e sözlü tepki gösterildi.

Taraftarın bu davranışı sonrasında göz yaşlarını tutamayan Volkan Şen, takım arkadaşı Aykut Akgün'ün  kendisini sakinleştirmeye çalışmasına rağmen, teknik heyetin de izni olmadan soyunma odasının yolunu tuttu.

Volkan Şen'in 42. dakikada sahayı terk etmesiyle bordo-mavili takımın 10 kişi kalması üzerine teknik heyet, bu futbolcunun yerine 45+1. dakikada Florent Malouda'yı oyuna dahil etti.

48. dakikada Adrian'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde uygun durumda Mustafa Yumlu kötü bir vuruşla topu üsten auta gönderdi.

49. dakikada Trabzonspor, tekrar öne geçti.  Adrian'ın ceza alanı çizgisi üzerinde geriye çıkardığı pastatop ile buluşan Malouda, sol ayağıyla düzgün ve  sert bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Pawelek'in sol üst köşesinden filelere gönderdi: 2-1

60. dakikada Sercan Kaya'nın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Onur topu güçlükle konrere çeldi. Korner atışı sonrasında Sercan'ın içeriye çıkardığı topu Viera kafa ile tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.

67. dakikada Colman'ın pasında ceza alanı içindeki Aykut Akgün'ün yerden şutunda kaleci Pawelek'in çıkardığı topu savunma uzaklaştırdı.

69. dakikada sağdan ceza alanına giren Malouda'nın yerden sert şutunda kaleci Pawelek, topu ayaklarıyla uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

82. dakikada Sylvestre'nin ceza alanı hemen dışından şutunda, savunmaya çarpan top üst ağlarda kaldı.

86. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza yayı gerisinden şutunda, top direğin az farkla yanından auta gitti.

90. dakikada Ali Adnan'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Onur Recep Kıvrak'ı geçen top üst direkten oyun alanına döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi önledi.

90+3. dakikada Trabzonspor, çok önemli gol fırsatını değerlendiremedi. Aykut Akgün'ün pasında orta alandan aldığı top ile ceza alanına  girerek kaleci Pawelek ile karşı karşıya kalan Henrique, meşin yuvarlağı Malouda'ya aktardı. Ancak Malouda kötü bir vuruşla topu auta gönderdi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

AA

Son Güncelleme: 27.08.2013 07:51
Anahtar Kelimeler:
TS Rizespor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Haftanın MVP'si Causeur
Haftanın MVP'si Causeur

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ