Karadeniz derbisi Trabzonspor'un

TRABZON



Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.



2. dakikada Zeki Yavru'nun pasında, yaklaşık 25 metreden Adrian'ın şutunda, yerden seken top Pawelek'in müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 1-0



11. dakikada Volkan Şen'in ceza alanı dışı sağ çaprazından şutunda kaleci Pawelek topu kontrol etti.



16. dakikada Soner Aydoğdu'nun ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Pawelek, üzerine gelen topu kornere çeldi.



17. dakikada Adrian'ın sağdan kullandığı korner atışında, Henruque'nin kaleye gönderdiği topu savunmada Kıvanç Karakaş çıkardı. Topu önünde bulun Volkan Şen'in ceza alanı içinden şutunda meşin yuvarlak üsten auta gitti.



35. dakikada Ali Adnan'ın kullandığı serbest vuruşta top direğin az farkla yanından auta çıktı.



40. dakikada Sercan Kaya'nın sağdan ortasında, kaleci Onur Recep Kıvrak'ın uzaklaştırmak istediği topu Sylvestre kafa ile Tevfik Köse'ye aktardı. Bu futbolcu da gelişine düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1



42. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına giren Henrique'nin yerden şutunda top yandan auta gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



Volkan Şen maçı ağlayarak terketti



Çaykur Rizespor'un 1-1'lik beraberliği sağlamasının ardından 42. dakikada maraton tribün önünde konuk takımın taç atışı kullanacağı sırada bir taraftar Volkan Şen'e sözlü tepki gösterildi.



Taraftarın bu davranışı sonrasında göz yaşlarını tutamayan Volkan Şen, takım arkadaşı Aykut Akgün'ün kendisini sakinleştirmeye çalışmasına rağmen, teknik heyetin de izni olmadan soyunma odasının yolunu tuttu.



Volkan Şen'in 42. dakikada sahayı terk etmesiyle bordo-mavili takımın 10 kişi kalması üzerine teknik heyet, bu futbolcunun yerine 45+1. dakikada Florent Malouda'yı oyuna dahil etti.



48. dakikada Adrian'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde uygun durumda Mustafa Yumlu kötü bir vuruşla topu üsten auta gönderdi.



49. dakikada Trabzonspor, tekrar öne geçti. Adrian'ın ceza alanı çizgisi üzerinde geriye çıkardığı pastatop ile buluşan Malouda, sol ayağıyla düzgün ve sert bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Pawelek'in sol üst köşesinden filelere gönderdi: 2-1



60. dakikada Sercan Kaya'nın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Onur topu güçlükle konrere çeldi. Korner atışı sonrasında Sercan'ın içeriye çıkardığı topu Viera kafa ile tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.



67. dakikada Colman'ın pasında ceza alanı içindeki Aykut Akgün'ün yerden şutunda kaleci Pawelek'in çıkardığı topu savunma uzaklaştırdı.



69. dakikada sağdan ceza alanına giren Malouda'nın yerden sert şutunda kaleci Pawelek, topu ayaklarıyla uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.



82. dakikada Sylvestre'nin ceza alanı hemen dışından şutunda, savunmaya çarpan top üst ağlarda kaldı.



86. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza yayı gerisinden şutunda, top direğin az farkla yanından auta gitti.



90. dakikada Ali Adnan'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Onur Recep Kıvrak'ı geçen top üst direkten oyun alanına döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi önledi.



90+3. dakikada Trabzonspor, çok önemli gol fırsatını değerlendiremedi. Aykut Akgün'ün pasında orta alandan aldığı top ile ceza alanına girerek kaleci Pawelek ile karşı karşıya kalan Henrique, meşin yuvarlağı Malouda'ya aktardı. Ancak Malouda kötü bir vuruşla topu auta gönderdi.



Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.





AA