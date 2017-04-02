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KARADENİZ DERBİSİ TRABZONSPOR'UN

Trabzonspor galibiyete tek golle uzandı Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi

KARADENİZ DERBİSİ TRABZONSPOR'UN

Trabzonspor galibiyete tek golle uzandı Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi

02 Nisan 2017 Pazar 18:45
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KARADENİZ DERBİSİ TRABZONSPOR'UN

TRABZON Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi. İlk yarı Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, Çaykur Rizespor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 6. dakikada sağdan Fink'in ceza alanına pasında, Nosa'nın gelişine yerden plase vuruşunda top direğin yanından auta çıktı. 7. dakikada Castillo'nun pasında ceza yayı üzerinde Okay Yokuşlu'nun yerden şutunda top az farkla yandan auta gitti. 10. dakikada Edomwoyni'nin soldan pasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top uygun durumdaki Oğulcan Çağlayan'ın önüne düştü. Bu futbolcu kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı üsten auta gönderdi. 23. dakikada Saadane'nin kısa düşen geri pasında hareketlenen Castillo'nun ayağı kayıp düşünce kaleci Gökhan Akkan topu elle kontrol etti. Maçın hakemi Meler, bunun üzerine ceza alanı içinde çift vuruş kararı verdi. Paslaşarak kullanılan atışta Zeki Yavru'nun şutunda, N'Doye'a çarpan top filelerle buluştu: 0-1 43. dakikada Edomwoyni, ceza alanı içinde rakiplerinden sıyrılarak sert şutunda, savunmada son anda araya giren Okay Yokuşlu'ya çarpan top kornere çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarı 48. dakikada Castillo'nun pasında ceza alanının hemen önünden Mas'ın sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan iki hamlede topu kontrol etti. 62. dakikada Özgür Çek'in ceza alanı sol çaprazından şutunda yerden seken top direğin yanından auta çıktı. 65. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın pasında Kweuke, topu Janster'in önüne bıraktı. Bu futbolcunun plase vuruşunda kaleci Onur Recep Kıvrak, meşin yuvarlağı yatarak çelmeyi başardı. 67. dakikada Robin Yalçın'ın ceza alanına pasında, Edomwoyni'nin kaleye gönderdiği topu kaleci Onur Recep Kıvrak, bir kez daha yatarak çeldi. 84. dakikada Saadane'nin soldan ortasında, Edomwoyni, topu kafayla Kweuke'nin önüne indirdi. Bu futbolcu yakın mesafeden kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi. 86. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği top ile buluşarak soldan kale sahasına hareketlenen Dhurgham İsmail'in şutunda kaleci Onur Recep Kıvrak yatarak topu çıkardı. 90+3. dakikada Petrucci'nin yakın mesafeden şutunda top kaleci Onur Recep Kıvrak'tan döndü. Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.AA

AA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporRizesporSüper LigSpor
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