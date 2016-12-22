KARABÜK

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yapılan Kardemir Karabükspor-Atiker Konyaspor maçının ilk yarısı misafir takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşma başlamadan önce taraftarlar çevik kuvvet ekibini tribünlere çağırdı. Çevik kuvvet ekibi, bütün sahayı dolaşarak taraftarları selamladı. Taraftarlar "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganlarıyla polislere destek verdi.

Maç öncesi seremonide Kayseri'de gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İki takım da sahaya, "Terörü lanetliyoruz" pankartıyla çıktı.

1. dakikada sağ kanattan gelişen Kardemir Karabükspor atağında Traore, sağ çaprazdan kaleye vurdu. Top, kalenin yanından auta çıktı.

5. dakikada ev sahibi takımın kazandığı serbest vuruşu Latovlevici kullandı. Bu oyuncunu doğrudan kaleye gönderdiği meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

9. dakikada kırmızı-mavili ekibin atağında sağ kanattan Poko ceza sahası içine ortaladı, Yatabere'nin gelişine vuruşunda top az farkla üsten auta çıktı.

14. dakikada Atiker Konyaspor, mücadelede öne geçti. Gelişen konuk takım atağında topla buluşan Bajic, kaleci Fachini ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncu, pasını gerisindeki Rangelov'a aktarırken, Bulgar golcü ceza sahası yayı içinden yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, Atiker Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

47. dakikada Kardemir Karabükspor'un gelişen atağında Dany ceza sahasına gönderdi, Atiker Konyaspor defansının uzaklaştıramadığı top kale önünde Yatabare'de kaldı. Bu oyuncunun dokunuşunda top ağlarla buluştu: 1-1

51. dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Yatabare'nin ceza sahasına yaptığı ortaya İlhan Depe kafayla vurdu, top kale direği dibinden auta çıktı.

72. dakikada Kardemir Karabükspor'da Kerim Zengin sağ kanattan vurdu, top uzak kale direği dibinden auta çıktı.

77. dakikada Atiker Konyaspor'da ceza sahası dışında topla buluşan Douglas kaleye vurdu, kaleci Fachini meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

AA