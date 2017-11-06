Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
112269
ALTIN
157.618
DOLAR
3.8544
STERLİN
5.0497
EURO
4.4720
Ticari araçlara yoğun denetim
Ticari araçlara yoğun denetim
Yaşam süresini uzatan egzersiz
Yaşam süresini uzatan egzersiz
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Merve ile "Çorba" ettik 
Merve ile "Çorba" ettik 
Erdoğan dört rektör atadı
Erdoğan dört rektör atadı

Kar üstünde geleceğe koşuyorlar

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olmasının ardından eğitimlerine başlayan Arkut Kayaklı Koşu Merkezi'ndeki sporcular, derslerinin ardından gerçekleştirdikleri idmanlarla ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlanıyor.

Kar üstünde geleceğe koşuyorlar

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olmasının ardından eğitimlerine başlayan Arkut Kayaklı Koşu Merkezi'ndeki sporcular, derslerinin ardından gerçekleştirdikleri idmanlarla ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlanıyor.

06 Kasım 2017 Pazartesi 14:51
0 Okunma
Kar üstünde geleceğe koşuyorlar

Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan bin 700 rakımlı Arkut Dağı'na sezonun ilk karının yağmasıyla çalışmalara başlayan kayaklı koşu sporcularıhazırlıklarını sürdürüyor.

Gerede ilçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Arkut Dağı'nda etkili olan yağışla 7-10 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, Arkut Kayaklı Koşu Merkezi sporcularını sevindirdi. Kayak yapmaya elverişli kaliteli karı fırsat bilen sporcular, diğer illerde bulunan kayakçılardan önce antrenmanlarına başladı.

Gündüz okula giden gece de kayaklı koşu merkezinde yatılı olarak kalan 28 sporcu, okuldan kalan zamanlarında kayak kıyafetlerini giyerek, ilerleyen aylarda katılacakları şampiyonalara hazırlanıyor.

Gerede Arkut Kayaklı Koşu Merkezi Antrenörü Haydar Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, erken yağan karın kendileri için bir avantaj olduğunu belirtti.

Sporcuların motive olmuş şekilde antrenman yaptıklarını anlatan Çetinkaya, erken başladıkları çalışma temposu ile Türkiye'yi ve Bolu'yu ulusal ve uluslararası yarışmalarda iyi bir şekilde temsil etmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Çetinkaya, merkezde kayıtlı bulunan ve yatılı eğitim alan 28 sporcu olduğunu aktararak, "İlçe genelinde çalıştığımız toplam sporcu sayısı 94 kişi. Her geçen gün de sporcu sayımızı arttırabilmek adına seçmelerimizi devam ettiriyoruz. Her yaş kategorisinde sporcularımız bulunuyor. Üniversitede, lisede, ortaokul ve ilkokulda okuyan sporcularımız mevcut." diye konuştu. 

"Amacımız makus talihi değiştirebilmek"

Merkezde eğitim alan sporculardan Ayşegül Duman'ın Türkiye'yi 2018'de Güney Kore’de yapılacak 23. Kış Olimpiyat Oyunları'nda temsil ederek büyük başarılar elde edeceğine inandıklarını da belirten Çetinkaya, şunları söyledi:

"Ayşe, ülkemizi temsil edecek sporcularımızın başında geliyor. Daha sonra Dünya Gençler Şampiyonası'nda yarışacak ve ülkemizi temsil edecek sporcularımız var. Ortaokul ve liseden ise Türkiye Şampiyonası'nda birincilik, ikincilik ve üçüncülük alan sporcularımız bulunuyor. Çok ciddi başarılar elde edeceğine inandığımız sporcularımız var. Amacımız kayaklı koşuda Türk kayağının makus talihini değiştirebilmek." 

AA

Anahtar Kelimeler:
BoluGeredeArkut DağıKayaklı Koşu Sporcuları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
Cenk Tosun yükselişini sürdürüyor
Cenk Tosun yükselişini sürdürüyor
'Superclasico'nun galibi Boca Juniors
'Superclasico'nun galibi Boca Juniors
Sivasspor seriyi bozmadı
Sivasspor seriyi bozmadı
BEŞİKTAŞ ZOR ENGELİ KOLAY AŞTI
BEŞİKTAŞ ZOR ENGELİ KOLAY AŞTI
Aykut Kocaman'dan istifa sinyali
Aykut Kocaman'dan istifa sinyali
Kayseri'de beraberlik
Kayseri'de beraberlik
İstanbul'da beraberlik
İstanbul'da beraberlik
Göztepe Başkanı Sepil'in annesi toprağa verildi
Göztepe Başkanı Sepil'in annesi toprağa verildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ