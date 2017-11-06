Kar üstünde geleceğe koşuyorlar

Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan bin 700 rakımlı Arkut Dağı'na sezonun ilk karının yağmasıyla çalışmalara başlayan kayaklı koşu sporcuları, hazırlıklarını sürdürüyor.

Gerede ilçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Arkut Dağı'nda etkili olan yağışla 7-10 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, Arkut Kayaklı Koşu Merkezi sporcularını sevindirdi. Kayak yapmaya elverişli kaliteli karı fırsat bilen sporcular, diğer illerde bulunan kayakçılardan önce antrenmanlarına başladı.

Gündüz okula giden gece de kayaklı koşu merkezinde yatılı olarak kalan 28 sporcu, okuldan kalan zamanlarında kayak kıyafetlerini giyerek, ilerleyen aylarda katılacakları şampiyonalara hazırlanıyor.

Gerede Arkut Kayaklı Koşu Merkezi Antrenörü Haydar Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, erken yağan karın kendileri için bir avantaj olduğunu belirtti.

Sporcuların motive olmuş şekilde antrenman yaptıklarını anlatan Çetinkaya, erken başladıkları çalışma temposu ile Türkiye'yi ve Bolu'yu ulusal ve uluslararası yarışmalarda iyi bir şekilde temsil etmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Çetinkaya, merkezde kayıtlı bulunan ve yatılı eğitim alan 28 sporcu olduğunu aktararak, "İlçe genelinde çalıştığımız toplam sporcu sayısı 94 kişi. Her geçen gün de sporcu sayımızı arttırabilmek adına seçmelerimizi devam ettiriyoruz. Her yaş kategorisinde sporcularımız bulunuyor. Üniversitede, lisede, ortaokul ve ilkokulda okuyan sporcularımız mevcut." diye konuştu.

"Amacımız makus talihi değiştirebilmek"

Merkezde eğitim alan sporculardan Ayşegül Duman'ın Türkiye'yi 2018'de Güney Kore’de yapılacak 23. Kış Olimpiyat Oyunları'nda temsil ederek büyük başarılar elde edeceğine inandıklarını da belirten Çetinkaya, şunları söyledi:

"Ayşe, ülkemizi temsil edecek sporcularımızın başında geliyor. Daha sonra Dünya Gençler Şampiyonası'nda yarışacak ve ülkemizi temsil edecek sporcularımız var. Ortaokul ve liseden ise Türkiye Şampiyonası'nda birincilik, ikincilik ve üçüncülük alan sporcularımız bulunuyor. Çok ciddi başarılar elde edeceğine inandığımız sporcularımız var. Amacımız kayaklı koşuda Türk kayağının makus talihini değiştirebilmek."