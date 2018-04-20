Kaptanlardan Güneş'e geçmiş olsun ziyareti

Beşiktaş futbol takımının kaptanları Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup ve Necip Uysal, geceyi hastanede geçirdikten sonra taburcu olan teknik direktör Şenol Güneş'i evinde ziyaret etti.
AA
Beşiktaşlı futbolcular, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe maçında yaralanan Şenol Güneş'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Beşiktaş futbol takımının kaptanları Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup ve Necip Uysal, geceyi hastanede geçirdikten sonra taburcu olan teknik direktör Şenol Güneş'i evinde ziyaret etti.
AA