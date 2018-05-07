Kapanmak üzere olan kulübün Süper Lig sevinci

Hentbol Kadınlar 1. Lig'inde mücadele eden Kalyoncu Vakfı Artsam Koleji, ligin bitmesine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Şampiyonluk kupasını kaldıran Kalyoncu Vakfı Artsam Koleji, 2016-2017 sezonunda veda ettiği Süper Lig'e tekrar yükseldi.

Yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle kapanmak üzereyken Kalyoncu Vakfı'nın destekleriyle yoluna devam eden takımın çoğunluğunu gençler oluşturuyor.

Elazığ Sosyal Yardımlaşma'yı 38-22 mağlup ederek kupayı kaldıran Kalyoncu Vakfı Artsam Koleji, son maçında Bandırmaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Şampiyon takımın antrenörü Bülent Alaz, yaptığı açıklamada, kulübün 2011 yılında kurulduğunu aktardı.

Kulüple birlikte birçok başarıya imza attıklarını ifade eden Alaz, "2015-2016 sezonunda bu takımı ikinci ligden birinci lige taşıyan bir antrenörüm. Devamında ise geçen yıl Süper Lig'de tutunamadık. Bu sene amacımız tekrar Süper Lig'e çıkmaktı. O anlamda bir kadro kurduk. Çok deneyimli, çok tecrübeli ve genç oyunculardan oluşan bir kadroyla sahaya çıktık. Genç oyunculara verdiğimiz şans maçlara olumlu yansıdı." dedi.

Ligde ilk on haftada bütün maçları kazandıklarına işaret eden Alaz, şunları dile getirdi:

"İlk on hafta çok kaliteli maçlar oynamamıza rağmen çok talihsiz olaylar yaşadık. O talihsiz olayları tecrübeli oyuncularımızın olmasından dolayı çok iyi atlattık. Sıkıntıları zor oldu ancak aştık. Amacımız gençleri ve takımı finişe getirebilmek, gemiyi karaya çıkarabilmekti, biz bunu başarabildik. Bunu başardığımız için çok mutluyuz. Bu basit bir şampiyonluk değil. Diğer takımların böyle bir şampiyonluğu olduğunu zannetmiyorum."

Takım kaptanı Şenay Özel ise 20 yıldır hentbol oynadığını söyledi.

Aynı zamanda öğretmenlik yaptığını anlatan Şenay, "Bu sezon çok zorlu bir mücadele verdik. Aralık ayında yaşadığımız kötü bir olay vardı. Kulübümüzü Kalyoncu Vakfı destekledi. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bize sahip çıktılar. Milletvekilimiz Hakkı Köylü'nün de çok büyük katkısı oldu. Çok çalıştık. Önümüzdeki sezon inşallah Süper Lig'de güzel şeyler yaparız." değerlendirmesinde bulundu.

Kalyoncu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kalyoncu ise şampiyon olmaktan dolayı gurur duyduklarını belirtti.

Kapanmak üzereyken takımı isim sponsoru olarak desteklediklerini ifade eden Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Vakıf olarak biz hentbolcu kızlarımıza destek vermek kararı aldıktan sonra hem antrenman hem finansman yönünde bir ekip kurduk. Biz buradaki süreci yönetmeye çalıştık. Çocukların kapanmakta olan bir kulüpte ortaya koydukları isteğe saygı duyuyorum. Türk hentboluna hizmet edecek kız çocuklarımızla ortaya bir şeyler koymak istiyoruz. Vakıf olarak sporun içinde olmaya devam edeceğiz."