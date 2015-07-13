Kanser teşhisi konan Basso turdan çekildi

ANKARA - Testis kanseri olduğunu öğrenen Tinkoff-Saxo takımının İtalyan bisikletçisi Ivan Basso, 9 etabı tamamlanan Fransa Bisiklet Turu'ndan çekildi.

Tinkoff-Saxo takımından yapılan açıklamaya göre, 102. Fransa Bisiklet Turu'nun 5 etabında yaşadığı hafif sakatlık sonrası ağrıları devam eden 37 yaşındaki Basso, yarışa bir gün ara verilen Akitanya bölgesindeki Pau kentinde muayene edildi. Takım doktoru Piet De Moor, tetkiklerin ardından testisinde tümör olduğu saptanan Basso'nun en kısa zamanda ülkesine dönmesi ve tedavisiyle ilgili yol haritasının belirlenmesine karar verdi.

Yarışın favorilerinden Alberto Contador'un takım arkadaşı Basso, yol bisikletinin 3 büyük turundan biri olan İtalya Bisiklet Turu'nu, 2006 ve 2010'da kazandı. Tırmanış uzmanı İtalyan sporcu, 9 kez katıldığı Fransa Bisiklet Turu'nu 2005'te 2'nci, 2004'te ise 3'üncü sırada bitirdi.