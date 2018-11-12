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Kanoda Türk lirası dönemi

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, "Milli takım antrenörümüzle Türk lirası üzerinden sözleşme yeniledik." dedi.

Kanoda Türk lirası dönemi

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, "Milli takım antrenörümüzle Türk lirası üzerinden sözleşme yeniledik." dedi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 11:35
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Kanoda Türk lirası dönemi

ANKARA - Türkiye Kano Federasyonu, milli takımın Sırp antrenörü Dragan Plavsic'in avro cinsinden yapılan sözleşme ücretini Türk lirasına çevirdi.

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk lirası ile anlaşma yapılması yönündeki talimatı doğrultusunda harekete geçtiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye’ye yapılan ekonomik saldırılara karşı önlem almak amacıyla tasarruf tedbirlerinin hayata geçirilmesi ve bu kapsamda spor teşkilatına da çağrıda bulunarak sporcular ve antrenörlerle Türk lirası üzerinden anlaşma yapılması talimatını verdiğini hatırlatan Kabakçı, "Bu çağrıya sessiz kalamazdık. İlk olarak milli takım antrenörümüz Sırp Dragan Plavsic ile görüştük ve düşüncelerimizi paylaştık. Kendisi de durumu anlayarak kararımızı desteklediğini dile getirdi. Kendisiyle daha önce avro üzerinden anlaşılmıştı. Bunu değiştirerek Türk lirasına geçtik." diye konuştu.

Alper Cavit Kabakçı, Türkiye'nin sergilediği milli duruşa federasyon olarak katkı sağlamak istediklerinin altını çizerek, "Bu kapsamda ilk olarak milli takım antrenörümüzle Türk lirası üzerinden sözleşme yaptık. Cumhurbaşkanımız ile Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ekonomik alanda sergiledikleri dik duruşun arkasındayız. Ülkemize yapılan ekonomik saldırıyı en kısa sürede geri püskürteceğiz. Bundan sonra da yabancı sporcularımızla antrenörlerimizin sözleşmelerini kendi para birimimiz üzerinden yapacağız." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'yi seviyorum"

Kano Milli Takımı Antrenörü Dragan Plavsic, Türkiye'yi çok sevdiği için Türk lirasına geçiş kararını kabul ettiğini belirtti.

Türkiye'ye başarılı olmak için geldiğini dile getiren Sırp antrenör, kanoda 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alacaklarından emin olduklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sırbistan'da da saygı duyulan ve sevilen bir lider olduğunu kaydeden Plavsic, "İki ülke arasındaki iş birliğine katkı sağlamak amacıyla bu yönde bir karar aldık. Türkiye'yi seviyorum ve para benim için ikinci planda yer alıyor." şeklinde konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Kano FederasyonuTürk Lirası
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