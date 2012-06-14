Kanarya Stoch'la devam

Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Stoch'un sözleşmesinin 2015-2016 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtilerek, ''Kulübümüze katkı yapmaya devam edecek olan futbolcumuza, renklerimiz altında başarılar diliyoruz'' denildi.
AA
Fenerbahçe Kulübü, Slovak futbolcu Miroslav Stoch'un sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını açıkladı
Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Stoch'un sözleşmesinin 2015-2016 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtilerek, ''Kulübümüze katkı yapmaya devam edecek olan futbolcumuza, renklerimiz altında başarılar diliyoruz'' denildi.
AA