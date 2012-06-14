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Kanarya Stoch'la devam

Fenerbahçe Kulübü, Slovak futbolcu Miroslav Stoch'un sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını açıkladı

Kanarya Stoch'la devam

Fenerbahçe Kulübü, Slovak futbolcu Miroslav Stoch'un sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını açıkladı

14 Haziran 2012 Perşembe 14:50
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Kanarya Stoch'la devam
İSTANBUL - Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, iç transferde Slovak futbolcu Miroslav Stoch'un sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Stoch'un sözleşmesinin 2015-2016 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtilerek, ''Kulübümüze katkı yapmaya devam edecek olan futbolcumuza, renklerimiz altında başarılar diliyoruz'' denildi.

AA

Son Güncelleme: 14.06.2012 06:52
Anahtar Kelimeler:
Kanarya
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