Kanarya Stoch'la devam

İSTANBUL - Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, iç transferde Slovak futbolcu

'un sözleşmesini 2 yıl uzattı.



Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Stoch'un sözleşmesinin 2015-2016 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtilerek, ''Kulübümüze katkı yapmaya devam edecek olan futbolcumuza, renklerimiz altında başarılar diliyoruz'' denildi.

