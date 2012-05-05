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Kanarya ile Fırtına 108. randevuda

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda yarın yapacakları maçla birlikte 108. kez karşı karşıya gelecek.

Kanarya ile Fırtına 108. randevuda

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda yarın yapacakları maçla birlikte 108. kez karşı karşıya gelecek.

05 Mayıs 2012 Cumartesi 13:28
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Kanarya ile Fırtına 108. randevuda
İSTANBUL - Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974 tarihinde yapılan ve 0-0 berabere sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 38 yıllık rekabette, genel toplamda Fenerbahçe'nin 4 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekip, 77 lig, 11 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere, geride kalan toplam 107 maçtan 41'ini kazanırken, bordo-mavili ekip bu süre içinde 37 galibiyet elde etti. Taraflar 29 maçta eşitliği bozamadı.
Fenerbahçe'nin toplam 130 golüne, Trabzonspor 125 golle cevap verdi.

Ligde de Fenerbahçe önde
Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde şimdiye dek 77 kez karşı karşıya geldi.
Lig maçlarında Fenerbahçe 31, Trabzonspor 22 galibiyet alırken, 24 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.
Fenerbahçe'nin ligdeki toplam 100 golüne, Trabzonspor 84 golle cevap verdi.
Bu sezon 34 haftalık Lig Grubu'nda İstanbul'da yapılan maçı Fenerbahçe 1-0 kazanırken, Trabzon'daki karşılaşma 1-1 bitti. Süper Final'de ise İstanbul'daki karşılaşmada gülen taraf 2-0'lık sonuçla Fenerbahçe oldu.

AA

Son Güncelleme: 05.05.2012 05:29
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Ile Trabzonspor
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