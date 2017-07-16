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Kalıcı olmak için kadro kalitesi iyi olmalı

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sağlam, "Bu ligde kalıcı olmak, bir başarı üretebilmek için bütün şartları bir araya getirmek gerekiyor. Sizi başarılı kılacak şartları bir araya getirmek lazım. Bunlardan en önemlisi kadro kalitesi." dedi.

Kalıcı olmak için kadro kalitesi iyi olmalı

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sağlam, "Bu ligde kalıcı olmak, bir başarı üretebilmek için bütün şartları bir araya getirmek gerekiyor. Sizi başarılı kılacak şartları bir araya getirmek lazım. Bunlardan en önemlisi kadro kalitesi." dedi.

16 Temmuz 2017 Pazar 13:21
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Kalıcı olmak için kadro kalitesi iyi olmalı

BOLU 

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Süper Lig'de kalıcı olmak, bir başarı üretebilmek için bütün şartları bir araya getirmek gerektiğini belirterek, "Bunlardan en önemlisi kadro kalitesi. Alternatif oyunculardan kurulu iyi bir kadronuzun olması gerekiyor." dedi.

Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bolu'daki kampın tamamlandığını, futbolcuların çok güzel, istekli çalıştığını, Eren Tozlu'nun dışında herhangi bir ciddi sakatlığın olmadığını, bu oyuncunun da Düzce'de yapacakları kampta takımla çalışmalara devam edeceğini söyledi.

Kamp süresi içerisinde takımın fiziksel anlamda kalitesini yükseltmek, sistem ve oyun anlayışıyla ilgili, futbol anlayışı ve felsefeyle alakalı bazı şeyleri oyuncularla paylaşmaya çalıştıklarını ifade eden Sağlam, "Onlar da yapmaya çalıştılar. İkinci kampta inşallah yeni gelecek arkadaşlarla birlikte hem kadro kalitesini yükseltip hem de sistemle alakalı bazı şeyleri oturtmamız gerekiyor. İnşallah her şey güzel olacak." diye konuştu.

4 ya da 5 transfer yapılacak

Ertuğrul Sağlam, ligdeki bütün takımların çok iyi transfer yaptıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bizim de bu konuda kadro kalitemizi yükseltmemiz gerekiyor. Kulüp başkanı ve yönetimle bu konuda fikir birliği içerisindeyiz. Transfer yapmak çok kolay olmuyor ama inşallah 4-5 tane çok iyi oyuncuyu kadromuza katacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bazı oyuncularla alakalı belirli noktaya kadar geldik. İnşallah en kısa zaman da imzaları da attırıp, aramıza katılmalarını sağlayacağız."

"Ligde kalıcı olmak için çalışacağız"

Ligin çok zorlu geçeceğini belirten Sağlam, "Bu ligde kalıcı olmak, bir başarı üretebilmek için bütün şartları bir araya getirmek gerekiyor. Sizi başarılı kılacak şartları bir araya getirmek lazım. Bunlardan en önemlisi kadro kalitesi. Alternatif oyunculardan kurulu iyi bir kadronuzun olması gerekiyor. Bunu yapmamız gerekiyor. İnşallah bunu da yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ertuğrul Sağlam, Malatya halkının, taraftarın endişe duymasına gerek olmadığını, en güzelini yapacaklarını sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ertuğrul SağlamEvkur Yeni MalatyasporTeknik Direktörönce Vatan
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