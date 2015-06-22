Kaleci Mert Günok Bursaspor'da

BURSA - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, geçen sezon Fenerbahçe forması giyen kaleci Mert Günok ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Özlüce Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Bursaspor Futbol Şube Sorumlusu Necmettin Kocaman, hedefleri sürekli büyüyen bir kulüp olduklarını söyledi.

Geçen sezondan daha başarılı olacak bir kadro oluşturmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Kocaman, "Başkanımız Recep Bölükbaşı liderliğinde bu şehre, camiaya yakışır bir takım oluşturmak için yoğun çaba gösteriyoruz. Mert, genç yaşına rağmen tecrübeli bir kaleci. Onunla kadromuz daha da güçlendi. Mert, kariyerinde 6 kupa kazanmış, inşallah 7'nci kupayı Bursaspor'da kazanacak" diye konuştu.

Mert Günok ise futbol tutkusu üst düzeyde olan bir şehrin takımına gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Transferin ilk gününden itibaren Bursaspor'un kendisiyle yakından ilgilendiğini bildiren Mert, "Bursaspor'un büyük hedefleri doğrultusunda elimden gelenin daha iyisini yapacağım. Bursaspor'a ikinci şampiyonluğunu yaşatmak istiyorum. Umarım bu sözleşme iki taraf için de hayırlı olur" ifadesini kullandı.

Yeşil-beyazlıların kadrosunda bulunan Harun Tekin ile milli takımdan arkadaş olduğunun hatırlatılması üzerine, transferinin netleşmesinin ardından Harun'un kendisini arayarak tebrik ettiğini vurgulayan Mert, "Çok karakterli bir futbolcu. Harun ile aramızdaki rekabet Bursaspor'a yarayacak. Umarım bu rekabetin sonu şampiyonluk olur" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Mert Günok, kendisini 3 yıllığına Bursaspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kariyeri

Mert Günok, 1 Mart 1989'da Karabük'te dünyaya geldi. Futbola 2000'de Kocaelispor altyapısında başlayan yeni transfer, 2001'de Fenerbahçe'nin altyapısına geçti. Sarı-lacivertli takımda 1 Aralık 2006'da profesyonelliğe geçen ve 2007-2008 sezonunda A takıma yükselen Mert Günok, ilk resmi müsabakasını 2009-2010 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'a karşı oynadı.

A Milli Takım formasını ilk kez 24 Mayıs 2012'de Gürcistan'la yapılan hazırlık maçında giyen Mert, şimdiye kadar 6 kez milli oldu.