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Kaka eski takımı Milan'a dönüyor

Brezilyalı futbolcu Kaka'nın, eski takımı Milan ile 2 yıllık sözleşmeyi imzalamak üzere olduğu bildirildi

Kaka eski takımı Milan'a dönüyor

Brezilyalı futbolcu Kaka'nın, eski takımı Milan ile 2 yıllık sözleşmeyi imzalamak üzere olduğu bildirildi

02 Eylül 2013 Pazartesi 15:02
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Kaka eski takımı Milan'a dönüyor

ROMA - Brezilyalı futbolcu Kaka'nın, eski takımı Milan ile 2 yıllık sözleşmeyi imzalamak üzere olduğu bildirildi.

İtalyan spor basınında yer alan haberlere göre, transfer döneminin son günlerinde atağa kalkan Milan'ın, İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen eski oyuncusu Ricardo Kaka ile yolları yeniden buluşuyor.

İtalyan kulübünün iki numaralı ismi Adriano Galliani'nin dün bu transferi bitirmek üzere Madrid'e giderek, Kaka'yı ikna ettiği ifade edildi. Galliani'nin bugün öğle saatlerinde Kaka ile birlikte Milano'ya döneceği ve 31 yaşındaki yıldız oyuncunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini eski takımına bağlayan sözleşmeye imza atacağı bildirildi.

Kaka'nın yıllık 4 milyon avro ve bonuslar almak üzere 2 senelik sözleşmeye imza koyacağı dile getirildi.

Brezilyalı yıldız oyuncu 2009 yılında, 65 milyon avro bedelle transfer olduğu Real Madrid'de, bir türlü Milan'da sergilediği performansı gösterememişti.

AA

Son Güncelleme: 02.09.2013 15:02
Anahtar Kelimeler:
Kaka
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