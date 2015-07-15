'Kahraman ve yıldız Van Persie'

LAHEY - Yıldız futbolcu Robin van Persie'nin Fenerbahçe'ye transferi, Hollanda medyasında geniş yankı uyandırdı.



Van Persie'nin imza töreni için Şükrü Saracoğlu Stadı'nda düzenlenen özel programa binlerce taraftarın akın ettiğini hatırlatan gazeteler, Hollandalı futbolcunun "kahraman ve yıldız" gibi karşılandığını belirtti.



"Van Persie kahraman gibi karşılandı" manşetini atan ülkenin en yüksek tirajlı gazetesi De Telegraaf, binlerce Fenerbahçeli taraftarın havaalanındaki karşılamadan 48 saat ardından yıldız futbolcuyu yakından görebilmek için bu kez stada akın ettiğini duyurdu.



Hollandalı forvetin havai fişek, meşale ve tezahüratlar eşliğinde kendisini sarı-lacivertli yapan imzayı attığını belirtilen haberde, Van Persie'nin daha sonra oğluyla taraftarlara küçük bir futbol gösterisi sunduğu ifade edildi.



Van Persie'nin imza töreninin ardından düzenlenen basın toplantısında birçok soruya cevap verdiğini, eski takımı Manchester United'ın yöneticilerine teşekkür etmesine rağmen Hollandalı teknik adam Louis van Gaal’ın ismini anmadığı vurgulanan haberde, ikili arasında kırgınlık olduğu imasında bulunuldu.



AD gazetesi ise "Van Persie'nin transferi tamamlandı" başlığını kullandığı haberinde, yıldız futbolcunun Türk kulübüyle 3 yıllık anlaşma imzaladığını ve dolu tribünlere karşı gösteri yaptığını yazdı.



Van Persie’nin, "Burada olmaktan mutluyum ve gurur duyuyorum. Mümkün olan tüm kupaları kazanmak için her şeyi yapacağım" sözlerine yer verilen haberde, imza töreninin televizyonlardan canlı yayınladığı hatırlatıldı.



Hollanda yayın kurumu NOS televizyonu da Van Persie'nin Şükrü Saracoğlu Stadı'nda "süper star" gibi karşılandığını belirtti. Van Persie’nin taraftaralar yönelik sarf ettiği, "Size sadece bir şeyin sözünü veriyorum, kazanabildiğimiz kadar fazla kupayı kazanacağız ve sizi mutlu etmek için her şeyi yapacağım" sözlerine yer verildi.



Voetbal International sitesi ise 6 Ağustos'da 32 yaşına girecek Hollandalı golcünün, İstanbul'da yeniden eski formuna kavuşmayı istediğini vurguladı.

