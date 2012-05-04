"Kafasını" kullanınca kazanıyor

İSTANBUL - Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Fenerbahçe'yi Almeida'nın kafa golüyle 1-0 yenen Beşiktaş, bu sezon kafayla gol attığı maçları kazanmasını bildi.



Siyah-beyazlı ekip, ligde kafa golü bulduğu 16 maçta 12 galibiyet aldı. Sezon boyunca hava toplarında başarılı olan ''Kara Kartallar'', kafa golü bulduğu 2 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, bu şekilde skor ürettiği 2 maçtan ise mağlup ayrıldı.

Beşiktaş, kafayla gol attığı sadece deplasmandaki Gençlerbirliği ve Fiyapı İnönü Stadı'ndaki Trabzonspor maçlarını kazanamadı.

Beşiktaş, kanat organizasyonlarındaki başarısını topladığı puana da yansıttı.

Spor Toto Süper Lig ve Süper Final Şampiyonluk Grubu olmak üzere bu sezon şu ana dek toplam 38 maça çıkan ''Kara Kartallar'', toplam 58 puan elde etti.

Siyah-beyazlı takım, bu 58 puanın 38'ini kafa golü attığı maçlarda aldı ve bu şekilde puanların yüzde 65,5'ini toplamış oldu.