Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
99233
ALTIN
141.436
DOLAR
3.5331
STERLIN
4.4670
EURO
3.9378
Kalemle tabiatı koruyacaklar
Kalemle tabiatı koruyacaklar
Mehmet Reşat Bulut
Mehmet Reşat Bulut
Çoruh'un gerdanlıkları
Çoruh'un gerdanlıkları
Portekiz'de orman yangını: 39 ölü
Portekiz'de orman yangını: 39 ölü
Galatasaray sezonu açıyor
Galatasaray sezonu açıyor

'Kadınların Usain Bolt'u olmak istiyorum'

Atletizmde okul taramalarında keşfedilen ve kısa mesafede Türkiye rekorları kıran Mizgin Ay, "Kadınların Usain Bolt'u olmak istiyorum." dedi.

'Kadınların Usain Bolt'u olmak istiyorum'

Atletizmde okul taramalarında keşfedilen ve kısa mesafede Türkiye rekorları kıran Mizgin Ay, "Kadınların Usain Bolt'u olmak istiyorum." dedi.

20 Haziran 2017 Salı 11:25
17 Okunma
'Kadınların Usain Bolt'u olmak istiyorum'

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaşayan ve atletizmde 2 yılda yıldızlarla gençlerde 27 Türkiye rekoru kıran Mizgin Ay, "Kadınların Usain Bolt'u olmak istiyorum." dedi.

Batman'dan mevsimlik işçi olarak geldikleri Beypazarı'na yerleşen bir ailenin kızı olan 17 yaşındaki Mizgin Ay, atletizmle 10 yıl önce tanıştığını söyledi. Beypazarı Anadolu Lisesi'nin seçmelerinde antrenörü Muhsin Soysal tarafından keşfedildiğini anlatan Mizgin, 2 yıldır profesyonel olarak spor yaptığını dile getirdi.

Fenerbahçe Spor Kulübü adına yarışlara katıldığını belirten Mizgin, "Hollandalı Dafne Schippers'ı örnek alıyorum. Fiziğini çok beğeniyorum. Geldiği yere kadar gelmek istiyorum. Kendisi bir Avrupalı beyaz olarak siyahi atletler arasında final yarışıyor. Ben de onun gibi olimpiyatlarda final yarışıp, madalya almak istiyorum." diye konuştu.

"Usain Bolt" denilince aklına bir efsanenin geldiğini vurgulayan milli sporcu, şunları söyledi:

"Onu çok seviyorum, bir hayranıyım. Kesinlikle bir gün onunla tanışacağıma inanıyorum. Çok iyi bir sporcu olursam tanışırım onunla. İlk yarışlara girdiğimde kimse beni bilmiyordu. Girer girmez arkadaşlara fark atmıştım. Bana 'Türkiye'nin Usain Bolt'u' demişlerdi. Bu lakabı çok beğenip, sevdim ve hala öyle diyorlar. Kadınların Usain Bolt'u olmak istiyorum. Şu an lakabım da öyle. Ayrıca 'rekor canavarı' diye bir lakabım var. Elimden geleni yapacağım."

AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Formula 1'de 2018 takvimi
Formula 1'de 2018 takvimi
Ronaldo'ya 1 milyar avroluk engel
Ronaldo'ya 1 milyar avroluk engel
Maradona: Ronaldo bambaşka bir seviyede
Maradona: Ronaldo bambaşka bir seviyede
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi belli oldu
Galatasaray sezonu açıyor
Galatasaray sezonu açıyor
Fenerbahçe transfere hızlı başladı
Fenerbahçe transfere hızlı başladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ