Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaşayan ve atletizmde 2 yılda yıldızlarla gençlerde 27 Türkiye rekoru kıran Mizgin Ay, "Kadınların Usain Bolt'u olmak istiyorum." dedi.

Batman'dan mevsimlik işçi olarak geldikleri Beypazarı'na yerleşen bir ailenin kızı olan 17 yaşındaki Mizgin Ay, atletizmle 10 yıl önce tanıştığını söyledi. Beypazarı Anadolu Lisesi'nin seçmelerinde antrenörü Muhsin Soysal tarafından keşfedildiğini anlatan Mizgin, 2 yıldır profesyonel olarak spor yaptığını dile getirdi.

Fenerbahçe Spor Kulübü adına yarışlara katıldığını belirten Mizgin, "Hollandalı Dafne Schippers'ı örnek alıyorum. Fiziğini çok beğeniyorum. Geldiği yere kadar gelmek istiyorum. Kendisi bir Avrupalı beyaz olarak siyahi atletler arasında final yarışıyor. Ben de onun gibi olimpiyatlarda final yarışıp, madalya almak istiyorum." diye konuştu.

"Usain Bolt" denilince aklına bir efsanenin geldiğini vurgulayan milli sporcu, şunları söyledi:

"Onu çok seviyorum, bir hayranıyım. Kesinlikle bir gün onunla tanışacağıma inanıyorum. Çok iyi bir sporcu olursam tanışırım onunla. İlk yarışlara girdiğimde kimse beni bilmiyordu. Girer girmez arkadaşlara fark atmıştım. Bana 'Türkiye'nin Usain Bolt'u' demişlerdi. Bu lakabı çok beğenip, sevdim ve hala öyle diyorlar. Kadınların Usain Bolt'u olmak istiyorum. Şu an lakabım da öyle. Ayrıca 'rekor canavarı' diye bir lakabım var. Elimden geleni yapacağım."