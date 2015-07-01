Kadınlar Dünya Kupası'nda ilk finalist ABD

MONTREAL - Kanada'da düzenlenen 2015 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda finale yükselen ilk takım, Almanya'yı 2-0 yenen ABD oldu.
Montreal kentindeki Olimpiyat Stadyumu'nda ABD ile Almanya arasında oynanan yarı final karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
Almanya, Sasic ile 63. dakikada kazandığı penaltıdan faydalanamadı. Llyod'un 69. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçen ABD, oyuna kenardan giren O'Hara'nın 84. dakikadaki golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve final biletini aldı.
ABD, finalde, Japonya-İngiltere yarı final eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
AA