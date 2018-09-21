Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 24°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
97287
ALTIN
243.845
DOLAR
6.2627
STERLİN
8.2713
EURO
7.3824
Kadın basketbolunun dünya şampiyonları
Kadın basketbolunun dünya şampiyonları
Beşiktaş'tan derbi için 'dostluk' mesajı
Beşiktaş'tan derbi için 'dostluk' mesajı
Göçerlerin dönüş yolculuğu
Göçerlerin dönüş yolculuğu
Antalya bilişim şehri olma yolunda
Antalya bilişim şehri olma yolunda
Uludağ'da kaybolan 4 öğrenci kurtarıldı
Uludağ'da kaybolan 4 öğrenci kurtarıldı

Kadın basketbolunun dünya şampiyonları

İspanya'nın ev sahipliğinde 18'incisi düzenlenecek FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nı sadece 4 farklı ülke kazanabildi.

Kadın basketbolunun dünya şampiyonları

İspanya'nın ev sahipliğinde 18'incisi düzenlenecek FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nı sadece 4 farklı ülke kazanabildi.

21 Eylül 2018 Cuma 12:00
0 Okunma
Kadın basketbolunun dünya şampiyonları

İSTANBUL - Basketbolda İspanya'nın ev sahipliğinde 22-30 Eylül'de 18'incisi düzenlenecek FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nı bugüne kadar sadece 4 farklı ülke kazanabildi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın da yer alacağı ve Tenerife şehrinde düzenlenecek organizasyon, ilk kez Dünya Kupası adı altında düzenlenecek. Daha önceki turnuvalar Dünya Şampiyonası adı altında oynanırken, organizasyonun tarihinde en fazla kupayı ABD elde etti.

Şili'de 1953'te düzenlenen ilk Dünya Şampiyonası'nda finalde ev sahibi ekibi yenerek kupayı alan ABD, daha sonra 1957, 1979, 1986, 1990, 1998, 2002, 2010 ve 2014'te olmak üzere 9 defa mutlu sona ulaştı.

ABD'nin ardından kupayı 6 kezle en fazla kazanan Sovyetler Birliği ise 1959, 1964, 1967, 1971, 1975 ve 1983'te birincilik kürsüsünde yer aldı. Bu iki takımın dışında 1994'te Brezilya, 2006'da ise Avustralya şampiyon oldu.

İlk şampiyona 10 takımla düzenlendi

Şili'de 1953 yılında düzenlenen ilk Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda 10 takım şampiyonluk mücadelesi verdi.

Ev sahibi Şili'nin yanı sıra ABD, Fransa, Brezilya, Paraguay, Arjantin, Peru, Meksika, İsviçre ve Küba ilk şampiyonaya katılan takımlar oldu.

En az katılım 1959'da

Kadınlar Dünya Şampiyonası tarihinde en az katılımla yapılan şampiyona 1959 yılında Sovyetler Birliği'nde düzenlendi.

Moskova'da yapılan üçüncü Dünya Şampiyonası'na sadece 8 takım katıldı. Şampiyonada ev sahibi Sovyetler Birliği'nin yanı sıra Bulgaristan, Çekoslovakya, Yugoslavya, Polonya, Romanya, Macaristan ve Güney Kore yer aldı.

Organizasyonda 3 şampiyona 12'şer, 3 şampiyona 13'er, bir şampiyona 14 takımla bir şampiyona da 11 takımla oynandı. Şampiyona 2014 yılından sonra ikinci kez 16 takımla yapılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kadın Basketbolu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş'tan derbi için 'dostluk' mesajı
Beşiktaş'tan derbi için 'dostluk' mesajı
Evkur Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk edecek
Evkur Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk edecek
2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası başlıyor
2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası başlıyor
Beşiktaş'tan Avrupa'da iyi başlangıç
Beşiktaş'tan Avrupa'da iyi başlangıç
Fenerbahçe Avrupa'dan puansız dönüyor
Fenerbahçe Avrupa'dan puansız dönüyor
Akhisarspor ilk Avrupa maçında mağlup
Akhisarspor ilk Avrupa maçında mağlup
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kartal temkinli
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kartal temkinli
FIFA sıralamasında zirvede iki ülke
FIFA sıralamasında zirvede iki ülke
Spor Toto Süper Lig'de perde açılıyor
Spor Toto Süper Lig'de perde açılıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ