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Kadın basketbolunda Avrupa kuraları çekildi
Kadın basketbolunda Avrupa kuraları çekildi

Kadın basketbolunda Avrupa kuraları çekildi

FIBA Avrupa Ligi ile FIBA Avrupa Kupası'nda yer alan Türk takımlarının rakipleri belirlendi.

Kadın basketbolunda Avrupa kuraları çekildi

FIBA Avrupa Ligi ile FIBA Avrupa Kupası'nda yer alan Türk takımlarının rakipleri belirlendi.

05 Temmuz 2018 Perşembe 16:52
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Kadın basketbolunda Avrupa kuraları çekildi

ANKARA

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ile FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda 2018-2019 sezonunda mücadele edecek Türk takımlarının rakipleri belli oldu.

Kadın basketbolunun Avrupa'da kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu FIBA Avrupa Ligi ile iki numaralı turnuva FIBA Avrupa Kupası'nda kura çekimi, Almanya'nın Münih kentinde yapıldı.

Bu sezon Avrupa Ligi'ne doğrudan grup aşamasından katılacak Türk ekiplerinden Fenerbahçe ile Hatay Büyükşehir Belediyespor, B Grubu'nda mücadele edecek.

Türk takımları, B Grubu'nda Dinamo Kursk (Rusya), Sopron Basket (Macaristan), Avenida (İspanya), Flammes Carolo Basket (Fransa) ile eşleşti. TS Wisla Krakow (Polonya)-Olympiakos (Yunanistan) ile Umana Reyer (İtalya)-TTT Riga (Letonya) arasındaki ön eleme turunu geçen takımlar da B Grubu'na katılacak.

Avrupa Ligi'ne ön eleme turundan katılacak Çukurova Basketbol ise Rusya'nın Nadezhda takımıyla mücadele edecek. Türk temsilcisi, bu turu geçmesi halinde gruplara katılacak. Ön eleme turu maçları, 9-12 Ekim tarihlerinde oynanacak.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2018-2019 normal sezonu ise 24 Ekim'de başlayacak

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda ise Galatasaray, B Grubu'nda yer alacak.

Turnuvanın son şampiyonu sarı-kırmızılı ekip, Rusya'dan MBA Moskova, Polonya'dan Energa Torun ve Spartak M.O. Noginsk (Rusya)-Niki Lefkadas (Yunanistan) takımları arasında oynanacak ön eleme turunun kazananı ile karşılaşacak.

C Grubu'nda yer alan Beşiktaş ise Rusya'dan Inventa Kursk, Belarus'tan Tsmoki ve Avrupa Ligi ön eleme turunda Wisla Krakow (Polonya)-Olympiakos (Yunanistan) eşleşmesinin kaybedeniyle karşı karşıya gelecek.

Mersin Büyükşehir Belediyespor, Rusya'dan Enisey Krasnoyarsk Region, Romanya'dan ACS Sepsi-SIC ve organizasyona ön eleme turundan katılan Türk ekibi OGM Ormanspor ile Polonya'dan Basket 90 arasındaki eşleşmesinin galibiyle D Grubu'nda karşılaşacak.

E Grubu'nda yer alan BOTAŞ da İsveç'ten A3 Basket Umea, Bulgaristan'dan Beroe ve Avrupa Ligi'nde ön eleme turunda Çukurova Basketbol ile Nadezhda arasındaki eşleşmenin kaybedeniyle mücadele edecek.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda ön eleme turu maçları, 9-12 Ekim tarihlerinde oynanacak. 2018-2019 normal sezonu ise 25 Ekim'de başlayacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kadın BasketbolAvrupaKura
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