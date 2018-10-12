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Kadın basketbolunda 39. sezon başlıyor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray ile Fenerbahçe, on üçer kez mutlu sona ulaşarak en fazla şampiyonluk yaşayan takımlar oldu.

Kadın basketbolunda 39. sezon başlıyor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray ile Fenerbahçe, on üçer kez mutlu sona ulaşarak en fazla şampiyonluk yaşayan takımlar oldu.

12 Ekim 2018 Cuma 12:35
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Kadın basketbolunda 39. sezon başlıyor

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 39. sezon yarın yapılacak maçlarla başlayacak.

Ligde Galatasaray ile Fenerbahçe, on üçer kez mutlu sona ulaşarak en fazla şampiyonluk yaşayan takımlar oldu.

Bir dönem kadın basketbolunda şampiyonluklara adeta ambargo koyan Galatasaray, 1989-1990 ile 1997-1998 sezonları arasında üst üste 9 kez lig kupasını kazanarak rekor kırdı.

Sarı-kırmızılı takım, 1987-1988, 1999-2000, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonunlarında da şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Fenerbahçe, son yıllara damga vurdu

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde son 13 sezonda 10 kez ipi göğüsleyen Fenerbahçe, şampiyonluk sayısında Galatasaray'ı yakaladı.

Sarı-lacivertliler, ilk kez 1998-1999 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında da kupayı kaldıran Fenerbahçe, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında üst üste 8 kez şampiyon oldu.

2015-2016 sezonunda play-off finalinde Hatay Büyükşehir Belediyespor'a 3-0 üstünlük kuran Fenerbahçe, 12. şampiyonluğunu kazandı.

Sarı-lacivertli ekip, geçen sezon ise play-off final serisinde karşılaştığı Yakın Doğu Üniversitesi'ni 3-1 ile geçerek 13. şampiyonluğunu elde etti.

Beşiktaş ve ODTÜ'nün üçer şampiyonluğu var 

Kadınlarda lig tarihinde Beşiktaş ve ODTÜ ise üçer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ligde ayrıca MTA ve BOTAŞ ikişer, İstanbul Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi de birer şampiyonluk elde etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper LigiFenerbahçeGalatasaray
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