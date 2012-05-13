Kadıköy'de silah sesleri

Fenerbahçe - Galataray derbisinin bitiş düdüğü çaldığı andan itibaren taraftarlar polisle çatıştı. Taraftarlar polise taş attı. Polis tazyikli su sıkarak gurubu dağıtmaya çalıştı.

Ancak taraftarlar polis panzerini taşlamaya devam etti. Bu sırada bir benzin istasyonundaki polis araçları da taş yağmuruna tutuldu ve camları kırıldı.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Ara sokaklarda ise polis bir taraftarı yaka paça gözaltına aldı. Bir polis memuru 'Bu benim silahımı almaya çalıştı, tak kelepçeyi' diye bağırdı. Bu sırada bazı polislerde çekim yapan kameramana tepki gösterdi. Öte yandan taraftarlar, ara sokaklardaki polislere taş atmaya devam ederken polis ekipleri bir araya toplanıp joplarını çıkararak taş atan grubu dağıtmak için harekete geçti. Grup taş atmaya devam edince polisler silahlarını çıkartıp seri şekilde havaya ateş açtı.

POLİSE BIÇAK ÇEKTİ

Polisin havaya ateş açmasına rağmen taraftarlar polise taş atmaya devam etti. Bu sırada bir taraftar elinde bıçakla polis amirinin yanına kadar geldi. Amir ise üzerine bıçakla gelen silahını doğrultup bıçağını atması konusunda ikazda bulundu. Buna rağmen taraftar elindeki bıçağı atmazken arkadan yaklaşan bir polis memuru taraftara vurup etkisiz hale getirdi. Arbedenin ortasında kalan kadın taraftarlar ise yardım edin diye çığlık atarak kaçmaya çalıştı. Kadınlar taş yağmurunun altında kendilerini polis koridorunun içine attı.