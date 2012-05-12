Kadıköy'de heyecan dorukta

İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'de 2011-2012 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi Kadıköy'de heyecan doruğa çıktı.



Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bu akşam saat 19.00'da başlayacak derbi için erken saatlerden itibaren Kadıköy ve çevresine gelen Fenerbahçeli taraftarlar, büyük bir coşkuyla maç saatini bekliyor.



Özellikle stat çevresinde diğer maçlara göre erken saatlerden itibaren yoğunluk yaşanırken, Kızıltoprak'ta toplanan büyük kalabalık, meşaleler yakıp tezahüratlar eşliğinde maçın heyecanını şimdiden yaşamaya başladı.



Taraftarların toplanma noktalarından birisi olan Bağdat Caddesi'nde de sarı-lacivert renkler hakim olurken, cadde üzerinde Şaşkınbakkal'dan itibaren asılan pankartlarla mesajlar verildi.



Pankartlarda, ''Fenerbahçe Türkiye'dir, Türkiye Fenerbahçe'', ''Fener'le kimse başa çıkamaz'', ''Bizim sevdamız sizin hayallerinize sığmaz'', ''Yıkılmayan son kale en büyük Fenerbahçe'' ifadeleri yer aldı.



-Fenerium mağazalarına yoğun ilgi-



Fenerbahçe'nin lisanslı ürünlerinin satışını yapan Fenerium mağazaları, şampiyonluk maçı öncesi taraftarların akınına uğradı.



Taraftarların maç öncesi yaptıkları alışveriş, Fenerium mağazalarına önemli bir gelir sağladı.



Bu arada, Bağdat Caddesi üzerinde konuşlanan Fenerium TIR'ı da ürün satışı yaptı.

