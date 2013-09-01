Kadıköy'de 5 gollü galibiyet

İSTANBUL



Spor Toto Süper Lig'in 3. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u 5-2 yendi.



15. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sarı-lacivertlilerin ani gelişen atağında sağ kanattan topu taşıyan Emenike'nin ceza sahasına gönderdiği pasta Kuyt düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0



32. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Meireles'in sol kanattan kullandığı korner atışında kaleci Borjan'dan önce topa kafasıyla dokunan Alves, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0



35. dakikada Fenerbahçe 3. golü buldu. Caner Erkin'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda top savunmada Ümit Kurt'un kafasından sekince kaleci Borjan boşa çıktı. Arka direkte topla buluşan Kuyt, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-0



Karşılaşmanın ilk yarısında başka önemli pozisyon olmadı ve Fenerbahçe ilk yarıyı 3-0 üstün tamamladı.



49. dakikada Fenerbahçe farkı 4'e çıkardı. Holmen'in pasında soldan topu bekletmeden ceza sahasına yollayan Caner Erkin'in ortasına düzgün bir kafa vuruşu yapan Webo, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-0



55. dakikada Sivasspor golü buldu. Burhan Eşer'in ortasında ceza sahası içi sol tarafta topa düzgün bir vuruş yapan Chahechouhe, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 4-1



83. dakikada fark 2'ye indi. Burhan Eşer ile paslaşarak sağdan ceza sahasına giren Cicinho'nun vuruşunda top kaleci Volkan Demirel'in müdahalesine rağmen ağlara gitti: 4-2



89. dakikada Fenerbahçe 5. golü buldu. Gökhan Gönül'ün ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Alper Potuk, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 5-2



Karşılaşmayı Fenerbahçe 5-2 kazandı.



Fenerbahçe, ligde 3. hafta mücadelesinin ardından aldığı galibiyetle puanını 6'ya yükseltti.



Sow ve Cristian'ın 18'in dışında kalması



Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun yanal maçın 18 kişilik kadrosuna Moussa Sow'u almadı.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yanal, Sow'u ve Cristian'ı maç kadrosuna almamasının nedeninin rotasyon olduğunu belirtti.



Yanal, kadroda bulunmayan Moussa Sow'un sosyal medyada yazdığı, "Bu akşam neden kadroda olmadığımı bilmiyorum" şeklindeki mesajının sorulması üzerine, "Biz onunla nedenini konuşuruz. Sow'un böyle bir soru sormaya hakkı yok. Onu bana sorar. Medya yoluyla sormaz" ifadelerini kulllandı.



Öte yandan Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu'na tepkili olan Türk Telekom üst tribündeki taraftarlar, karşılaşmanın son dakikalarında tribünden ayrılmadan önce yine "istifa" şeklinde tempo tuttu. Taraftarların bu tutumu, diğer tribünlerdeki taraftarlarca tepki gördü.



Fenerbahçe'nin attığı 5. golden sonra tribünlerin büyük bölümü destek verdikleri başkan Aziz Yıldırım için tempo tuttu.











AA