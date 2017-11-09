Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
112390
ALTIN
159.404
DOLAR
3.8605
STERLİN
5.0687
EURO
4.4754
Babadan evlada en değerli hediye
Babadan evlada en değerli hediye
Pavelka'nın şampiyonluk favorisi Galatasaray
Pavelka'nın şampiyonluk favorisi Galatasaray
Bu hafta 7 film vizyona girecek
Bu hafta 7 film vizyona...
'PRP ve proloterapi yöntemlerinin kullanım sıklığı artıyor'
'PRP ve proloterapi yöntemlerinin kullanım...
Medeni Kanun 2.0'ın yeni 'kişisi' robotlar olabilir
Medeni Kanun 2.0'ın yeni 'kişisi'...

Kaan Ayhan, aday kadrodan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı'nda sakatlığı bulunan Kaan Ayhan, aday kadrodan çıkarıldı.

Kaan Ayhan, aday kadrodan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı'nda sakatlığı bulunan Kaan Ayhan, aday kadrodan çıkarıldı.

09 Kasım 2017 Perşembe 12:18
0 Okunma
Kaan Ayhan, aday kadrodan çıkarıldı

İSTANBUL 

A Milli Futbol Takımı'nda sakatlığı bulunan Kaan Ayhan, aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Kaan Ayhan için yapılan son tetkik ve muayenelerde, sakatlığının A Milli Takım'ın özel maç periyodunun kalan süresi içinde iyileşmesi mümkün görülmediğinden, oyuncunun tedavisini kulübünde devam ettirmesi uygun bulundu." denildi.

Genç futbolcunun, sabah saatlerinde A Milli Takım'ın Cluj'deki kampından ayrılarak Almanya'ya döndüğü belirtildi.

Kaan Ayhan, ay-yıldızlıların dün gerçekleştirdiği antrenmanda fizyoterapist eşliğinde özel egzersiz ve tedavi programı uygulamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
A Milli Futbol TakımıKaan Ayhan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Avrupa Şampiyonası'na katılmak için her maç önemli'
'Avrupa Şampiyonası'na katılmak için her maç önemli'
THY Avrupa Ligi 6. hafta heyecanı
THY Avrupa Ligi 6. hafta heyecanı
Pavelka'nın şampiyonluk favorisi Galatasaray
Pavelka'nın şampiyonluk favorisi Galatasaray
Hukukçu golcüden 'eğitim' tavsiyesi
Hukukçu golcüden 'eğitim' tavsiyesi
"Yabancı sınırlaması bugün için söz konusu değil"
"Yabancı sınırlaması bugün için söz konusu değil"
Mircea Lucescu'dan futbolculara tavsiyeler
Mircea Lucescu'dan futbolculara tavsiyeler
'Avrupa şampiyonasına katılacağımıza inanıyorum'
'Avrupa şampiyonasına katılacağımıza inanıyorum'
Fenerbahçe'den Aykut Kocaman açıklaması
Fenerbahçe'den Aykut Kocaman açıklaması
Galatasaray'da olağanüstü genel kurul çağrısı
Galatasaray'da olağanüstü genel kurul çağrısı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ