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Juventus, Moreno'yu transfer etti

İtalyan ekibi, Barcelona'nın altyapısından yetişen 16 yaşındaki golcü futbolcuyu kadrosuna kattı.

Juventus, Moreno'yu transfer etti

İtalyan ekibi, Barcelona'nın altyapısından yetişen 16 yaşındaki golcü futbolcuyu kadrosuna kattı.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 15:11
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Juventus, Moreno'yu transfer etti

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, 16 yaşındaki Pablo Moreno'yu renklerine bağladı.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, İspanya'nın Barcelona takımının altyapısından yetişen golcü oyuncunun transfer edildiği paylaşıldı.

Açıklamada, Katalan ekibinin altyapı takımlarında forma giyen Moreno'nun 200'den fazla gole imza attığı kaydedildi.

Juventus, yaz transfer döneminde Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can'ın yanı sıra, Joao Cancelo, Douglas Costa, Mattia Perin ve Giangiacomo Magnani'yi kadrosuna katmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya Birinci Futbol LigiSerie APablo Moreno
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