Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118386
ALTIN
162.485
DOLAR
3.8354
STERLİN
5.3253
EURO
4.7207
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Judo Milli Takımı, madalya peşinde

Şampiyona dünya sıralamasındaki yerimiz açısından önemli 

Judo Milli Takımı, madalya peşinde

Şampiyona dünya sıralamasındaki yerimiz açısından önemli 

21 Ağustos 2013 Çarşamba 10:39
1481 Okunma
Judo Milli Takımı, madalya peşinde

Türkiye Judo Erkek ve Bayan Milli Takımları, 26 Ağustos Pazartesi günü Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde başlayacak Büyükler Dünya Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.
Şampiyona için hazırlıklarını tamamlayan milli takımlar bugün akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı'nından uçakla Fransa aktarmalı olarak Rio de Janeiro'ya gidecek.
Mersin'de düzenlenen 17. Akdeniz Oyunları'nın madalyalı sporcularının da yer aldığı milli takımlarda, Türkiye'yi bayanlarda 48 kiloda Ebru Şahin ve Sümeyye Akkuş, 52 kiloda Ayşe Saadet Arca, 63 kiloda Bahar Büker ve +78 kiloda Belkıs Zehra Kaya ile erkeklerde 60 kiloda Ahmet Şahin Kaba, 73 kiloda Hasan Vanlıoğlu ve 100 kiloda Feyyaz Yazıcı temsil edecek.
Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Fatih Uysal, Rio de Jenairo'daki Dünya Şampiyonası'ndaki beklentilerini AA muhabirine değerlendirdi.
Milli takım kadrosunda bulunan son dönemde başarılarıyla dikkati çeken sporculardan madalya beklentilerinin olduğunu ifade eden Uysal, 2014 yılının mayıs ayından itibaren başlayacak 2016 Olimpiyat Oyunları için puan veren organizasyonlara hazırlandıklarını belirtti.
Dünya Şampiyonası'ndan sonra Türkiye Şampiyonası'nın yapılacağını hatırlatan Uysal, "Hem bu Dünya Şampiyonası'nda yarışanlardan hem de Türkiye Şampiyonası'ndaki derecelere göre bir takım oluşturup mayıs 2014 ile 2016 yılları arasında arasında olimpiyat oyunları puan müsaakalarına hazır olmak istiyoruz. Bu iki senelik periyotta yapılacak Dünya Şampiyonaları bizim için çok önemli. Bu şampiyona da bizim için dünya sıralaması adına çok önemli. Sporcularımız iyi çalıştılar. Son hazırlık kampını başarıyla tamamladılar. Heyecanla şampiyonayı bekliyorlar" şeklinde konuştu.
Dünya Şampiyonası öncesi Rio de Janeiro'da Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) Konresi ve başkanlık seçimi de yapılacak.
Avrupa Judo Birliği'nin (EJU) yıllık olağan kongresinin de gerçekleştirileceği şampiyona için Türkiye'den gidecek kafilede, federasyon başkanı Uysal'ın yanı sıra, Bayan Milli Takım Sorumlusu Teknik Direktör Haldun Efemgil ile Erkek Milli Takım Sorumlusu Teknik Direktör Hüseyin Özkan da bulunuyor.


AA

Son Güncelleme: 21.08.2013 10:40
Anahtar Kelimeler:
Rio De JaneiroJudo Milli TakımıJudo Madalya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Haftanın MVP'si Causeur
Haftanın MVP'si Causeur

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ