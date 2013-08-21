Judo Milli Takımı, madalya peşinde

Türkiye Judo Erkek ve Bayan Milli Takımları, 26 Ağustos Pazartesi günü Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde başlayacak Büyükler Dünya Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.

Şampiyona için hazırlıklarını tamamlayan milli takımlar bugün akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı'nından uçakla Fransa aktarmalı olarak Rio de Janeiro'ya gidecek.

Mersin'de düzenlenen 17. Akdeniz Oyunları'nın madalyalı sporcularının da yer aldığı milli takımlarda, Türkiye'yi bayanlarda 48 kiloda Ebru Şahin ve Sümeyye Akkuş, 52 kiloda Ayşe Saadet Arca, 63 kiloda Bahar Büker ve +78 kiloda Belkıs Zehra Kaya ile erkeklerde 60 kiloda Ahmet Şahin Kaba, 73 kiloda Hasan Vanlıoğlu ve 100 kiloda Feyyaz Yazıcı temsil edecek.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Fatih Uysal, Rio de Jenairo'daki Dünya Şampiyonası'ndaki beklentilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Milli takım kadrosunda bulunan son dönemde başarılarıyla dikkati çeken sporculardan madalya beklentilerinin olduğunu ifade eden Uysal, 2014 yılının mayıs ayından itibaren başlayacak 2016 Olimpiyat Oyunları için puan veren organizasyonlara hazırlandıklarını belirtti.

Dünya Şampiyonası'ndan sonra Türkiye Şampiyonası'nın yapılacağını hatırlatan Uysal, "Hem bu Dünya Şampiyonası'nda yarışanlardan hem de Türkiye Şampiyonası'ndaki derecelere göre bir takım oluşturup mayıs 2014 ile 2016 yılları arasında arasında olimpiyat oyunları puan müsaakalarına hazır olmak istiyoruz. Bu iki senelik periyotta yapılacak Dünya Şampiyonaları bizim için çok önemli. Bu şampiyona da bizim için dünya sıralaması adına çok önemli. Sporcularımız iyi çalıştılar. Son hazırlık kampını başarıyla tamamladılar. Heyecanla şampiyonayı bekliyorlar" şeklinde konuştu.

Dünya Şampiyonası öncesi Rio de Janeiro'da Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) Konresi ve başkanlık seçimi de yapılacak.

Avrupa Judo Birliği'nin (EJU) yıllık olağan kongresinin de gerçekleştirileceği şampiyona için Türkiye'den gidecek kafilede, federasyon başkanı Uysal'ın yanı sıra, Bayan Milli Takım Sorumlusu Teknik Direktör Haldun Efemgil ile Erkek Milli Takım Sorumlusu Teknik Direktör Hüseyin Özkan da bulunuyor.





