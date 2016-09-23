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'Joker Arda' Messi'nin yerine aday

Sakatlığından dolayı 3 hafta oynayamayacak Messi'nin yerini dolduracak en güçlü aday Arda olarak gösteriliyor.

'Joker Arda' Messi'nin yerine aday

Sakatlığından dolayı 3 hafta oynayamayacak Messi'nin yerini dolduracak en güçlü aday Arda olarak gösteriliyor.

23 Eylül 2016 Cuma 15:18
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'Joker Arda' Messi'nin yerine aday

 Dünyanın en büyük futbolcularından biri olarak gösterilen Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin yokluğunda yerini doldurabilecek favori isim olarak Arda Turan gösteriliyor.

Barcelona'da ikinci sezonunu geçiren Türk futbolcu, teknik direktör Luis Enrique tarafından şu ana kadar takımda joker gibi oynatılarak, ilk 11'deki yerleri garanti olan Neymar, Messi, Iniesta ve Rakitic'in en iyi alternatifi olarak kullanıldı. Arda, Barcelona'nın Atletico Madrid'e karşı oynadığı son lig maçında, sakatlanan Lionel Messi'nin yerine 59. dakikada oyuna dahil olmuştu. İspanyol basını, "Arda'nın Atletico karşısında oyunda kaldığı dakikalarda elinden geleni yapmaya çalıştığını ancak şansızlığının Messi gibi bir futbolcunun yerini doldurmak" olduğunu yazdı.

Atletico Madrid maçında sağ bacak kaslarından sakatlanan Messi'nin, 3 hafta oynamayacağının duyurulmasının ardından ise gözler yine Arjantinli futbolcunun yerini kimin dolduracağına çevrildi. İspanyol basını, Messi'nin yerini alacak isimler arasında favorinin Arda olduğunu savundu.

El Mundo Deportivo gazetesi, "Luis Enrique, Messi'nin yerine Arda Turan'ı düşünmeye devam ediyor." değerlendirmesini yaparken, Sport gazetesi de "Barcelona'da Messi'nin yerine 3-4 futbolcudan birinin oynama ihtimali bulunurken, en iyi aday Arda gibi gözüküyor. Cumartesi günü Sporting Gijon'a karşı oynanacak maçta bu mevkiye en uygun isim Arda Turan. Türk futbolcu, Neymar'ın yokluğunda Luis Enrique tarafından kullanılan ilk tercih oldu. Bu sezon daha formda görünen Arda, iyi izler bırakıyor." ifadelerini kullandı. Marca gazetesi de Arda Turan, Rafinha Alcantara ve Paco Alcacer arasında Messi'nin yerini alacak favori ismin Arda olarak görüldüğünü, Türk futbolcunun ligin 3. haftasında oynanan Alaves maçında bu görevi zaten üstlendiğini yazdı.

Goal gazetesindeki, "Messi'nin yerine oynayacak en uygun isim kim olur?" sorulu anketten de Arda Turan ismi çıktı. Arda oyların yüzde 41'ini alarak ilk sırada yer bulduğu ankette, Paco Alcacer yüzde 16, Rafinha yüzde 15, Denis Suarez yüzde 14 ve Andre Gomes yüzde 8'de kaldı.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) geride kalan 5 haftada Barcelona'da ilk üç maçta ilk 11'de sahaya çıkan Arda, diğer iki karşılaşmada da yedekten oyuna girdi. 29 yaşındaki Türk futbolcu toplam 302 dakika sahada kalırken, 1 gol, 13 top kapma, 150 pas ve 3 kaleye şut istatistiğiyle oynadı.

AA

Son Güncelleme: 23.09.2016 15:24
Anahtar Kelimeler:
BarcelonaLionel MessiArda Turan
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