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Jem Paul Karacan Galatasaray'da

Galatasaray Kulübü, futbolcu Jem Paul Karacan'ı transfer ettiğini açıkladı.

Jem Paul Karacan Galatasaray'da

Galatasaray Kulübü, futbolcu Jem Paul Karacan'ı transfer ettiğini açıkladı.

08 Temmuz 2015 Çarşamba 17:59
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Jem Paul Karacan Galatasaray'da
İSTANBUL

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüp, Jep Paul Karacan'a bir defaya mahsus olarak 50 bin avro imza parası verecek. Her bir sezon için Galatasaray'dan 600 bin avro garanti ücret alacak Jem Paul Karacan, maç başına ise 15 bin avro para kazanacak.

Karacan, ilk sezonunda 25 resmi maçta ilk 11'de oynarsa 2016-2017 futbol sezonunda sabit ücreti 600 bin avrodan 800 bin avroya çıkacak. Sarı-kırmızılıların yeni transferi, 2016-2017 futbol sezonunda ise 25 resmi maçta ilk 11'de oynaması durumunda 2017-2018 futbol sezonunda ücreti 1 milyon avroya yükselecek.

AA

Son Güncelleme: 08.07.2015 16:22
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan Gazetesi - Jem Paul Karacan Galatasarayda
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