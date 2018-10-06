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Japonya'da pole pozisyonu Hamilton'ın

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 17. yarışı Japonya Grand Prix'sine, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.

Japonya'da pole pozisyonu Hamilton'ın

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 17. yarışı Japonya Grand Prix'sine, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.

06 Ekim 2018 Cumartesi 11:12
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Japonya'da pole pozisyonu Hamilton'ın

Japonya'nın Suzuka kentiyle aynı adı taşıyan 5,807 kilometrelik pistte gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yapıldı.

Lewis Hamilton, 1 dakika 27.760 saniyelik derecesiyle kariyerinde 80. kez pole pozisyonunun sahibi oldu.

Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas, 1:28.059 ile 2'nci, Red Bull-TAG Heuer'den Max Verstappen de 1:29.057 ile 3. en iyi zamana imza attı.

Bitime 5 yarış kala Hamilton'ın 50 puan arkasındaki Ferrari sürücüsü Sebastian Vettel ise şampiyonadaki iddiasını sürdürmesi için büyük önem taşıyan mücadelede 9. cepten kalkacak.

Pilotlar klasmanının zirvesinde 306 puanla Hamilton yer alıyor. Büyük Britanyalı sürücüyü, 256 puanla Vettel ve 189 puanla Bottas izliyor.

Japonya Grand Prix'si yarın TSİ 08.10'da koşulacak.

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Anahtar Kelimeler:
JaponyaLewis Hamilton
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