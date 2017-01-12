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Jan Olde Riekerink: İkinci yarıya umutlu başlayacağız

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci bölümüne umutlu başlayacaklarını söyledi.

Jan Olde Riekerink: İkinci yarıya umutlu başlayacağız

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci bölümüne umutlu başlayacaklarını söyledi.

12 Ocak 2017 Perşembe 14:15
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Jan Olde Riekerink: İkinci yarıya umutlu başlayacağız

İSTANBUL

Hollandalı teknik adam, Florya Metin Oktay Tesisleri Turgay Vardar Medya Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Süper Lig'de ilk 16 haftalık bölümünü lider Medipol Başakşehir'in üç puan gerisinde kapattıklarını hatırlatarak, "Bakıldığı zaman kötü bir yerde olduğumuz söylenemez. İkinci bölüme umutlu bakma açısından yerimizin iyi olduğunu söyleyebilirim." dedi.

İkinci bölüme iki zorlu deplasman maçıyla başlayacaklarını vurgulayan Riekerink, "Ayrıca bu maçların arasında bir kupa maçı oynayacağız. Ligin ilk yarısında belirli bir dönem düşüş yaşayıp, ondan sonra 5 maçta 13 puan hedefini gerçekleştirilen bir Galatasaray var. İlk yarının çok kötü geçtiğini söylememem. İkinci yarıya daha umutlu bir şekilde başlayacağız." diye konuştu.

"Ahmet Yılmaz Çalık, beğendiğim bir stoper"

Jan Olde Riekerink, Gençlerbirliği'nde oynayan milli futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık'ın transferinde sona geldiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bundan önce olduğu gibi, bu dönemde de benim seyrettiğim ve beğendiğim oyuncular transfer ediliyor. Yönetimimiz ile çok iyi bir iş birliği içerisindeyiz. Burada belirleyici şey benim beğenmem. Ahmet Yılmaz Çalık da beğendiğim bir stoper. Milli takımda da oynayan çok iyi bir stoper olduğunu düşünüyorum. Türk olması bizim için büyük bir avantaj. Ligi bilen bir oyuncu. Hem karakteri iyi hem de futbolculuğu anlamında benim beğendiğim bir isim."

"Umarım Podolski bizimle devam eder"

Jan Olde Riekerink, transfer konusunda çalışmalarının devam ettiğini anlatarak, "Forvette bize katkı sağlayacak oyuncuları araştırıyoruz. Ancak bu pozisyona yapacağımız transfer Podolski'nin geleceğiyle alakalı. Bazı tekliflerin olduğunu biliyorum. Onun kalıp kalmaması bu transferi şekillendirecektir. Podolski önemli ve kaliteli bir oyuncu. Umarım bizimle devam eder. Gitmesi halinde, orada bir ihtiyaç doğacaktır." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayTeknik DirektörJan OldeSezon
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