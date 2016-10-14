"İzmir'de yapılacak statlar hukuki süreçlerden gecikiyor"

Başbakan Binali Yıldırım, Başbakanlık İzmir Ofisi'nde, Göztepe Stadı'nın tanıtımı için yapılan toplantıda, bu statın çevreye yük getiren değil, çevrenin yükünü alan bir anlayışla planlandığını söyledi.

"Projenin şehir içine stat olur mu olmaz mı" tartışmalarına nokta koyan bir proje olduğunu dile getiren Yıldırım, "İzmir'de maalesef bu tip tartışmalar öyle gündemi işgal ediyor ki yapılması gereken işler de gecikiyor, erteleniyor, engeller çıkarılıyor. Sonunda kaybeden İzmir, İzmir'in takımları oluyor. Bu projeler şimdiye kadar çoktan bitebilirdi, hizmete girebilirdi ancak maalesef hukuki süreçlerden dolayı gecikmeler oluyor. Bunların önüne geçmemiz lazım." dedi.

Göztepe Stadı ile ilgili bir engel kalmadığını, ihaleye çıkılacağını bildiren Yıldırım, "Bir anlamda gecikmesi de hayırlı oldu, proje de gözden geçirilmiş oldu. Araziler vardı, ihtilaflı yerler vardı, onlar çözüldü. Şu haliyle Göztepe'ye güzel bir kimlik kazandıracak." ifadelerini kullandı.

"Statların önündeki engelleri aşalım"

Yıldırım, "Karşıyaka'da da işler devam ediyor. Orada da bir tabii zannediyorum ki Kemal Bey'i yanlış bilgilendirdiler, bırakın İzmir'i de statları yapalım. Siz bırakın da şu davaları, statların önündeki engelleri aşalım. Tamam çeksin artık şu davaları, çok zaman kaybettik. Selam söyleyin, İzmir için her türlü fedakarlığı herkes yapacak, başka çaresi yok." dedi.