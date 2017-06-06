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İzmir'de Göztepe coşkusu

TFF 1. Lig play-off finalinde penaltı atışları sonucunda Eskişehirspor'u yenerek Süper Lig'e yükselen Göztepeli futbolcular ve teknik heyet, üstü açık otobüsle taraftarlarla buluştu.

İzmir'de Göztepe coşkusu

TFF 1. Lig play-off finalinde penaltı atışları sonucunda Eskişehirspor'u yenerek Süper Lig'e yükselen Göztepeli futbolcular ve teknik heyet, üstü açık otobüsle taraftarlarla buluştu.

06 Haziran 2017 Salı 09:14
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İzmir'de Göztepe coşkusu

TFF 1. Lig play-off finalinde penaltı atışları sonucunda Eskişehirspor'u yenerek Süper Lig'e yükselen Göztepeli futbolcular ve teknik heyet, üstü açık otobüsle taraftarlarla buluştu.

Antalya'daki final karşılaşmasının ardından İzmir'e dönen sarı-kırmızılı futbolcular, Süper Lig'e yükselme coşkusunu taraftarlarıyla paylaştı.

Üstü açık otobüsle Güzelyalı'da tur atan sarı-kırmızılı oyuncular ve teknik heyete taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Göztepe kafilesini taşıyan otobüs, taraftarların yoğun ilgisi nedeniyle zor ilerledi.

Tezahüratlarla, meşalelerle S

Taraftarlar, kutlamaları kulüp binasından izleyen Başkan Mehmet Sepil'e de tezahüratlarda bulundu.

Göztepe, kulübün kuruluş yıl dönümü olan 14 Haziran'da da kutlamalara devam edecek.

üper Lig'e yükselme coşkusunu kutlayan Göztepeliler, Teknik Direktör Yılmaz Vural ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
TFF 1. Lig Play-off FinaliSüper LigGöztepeliEskişehirspor
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