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İzlanda-Türkiye maçının biletleri satışta

A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Grup'ta İzlanda ile deplasmanda oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

İzlanda-Türkiye maçının biletleri satışta

A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Grup'ta İzlanda ile deplasmanda oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

24 Eylül 2016 Cumartesi 13:39
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İzlanda-Türkiye maçının biletleri satışta

 A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Grup'ta İzlanda ile deplasmanda yapacağı maçın biletleri, Milli Takım Taraftar Kulübü üyeleri için satışa çıktı. 

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 9 Ekim Pazar günü İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te, Laurgardalsvöllur Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmanın Türk seyirciler için biletleri 135 liradan satılıyor.

Diğer yandan İzlanda-Türkiye maçına, 1 kişi en fazla 4 adet bilet satın alabilecek. Satın alınan biletlerin İzlanda'daki teslimat noktası, önümüzdeki günlerde açıklanacak. Türk seyirciler için genel bilet satışı ise 26 Eylül Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak. Biletlerin genel satışı, "bilet.tff.org" internet sitesinde yapılacak.

AA

Son Güncelleme: 24.09.2016 13:40
Anahtar Kelimeler:
A Milli Futbol Takımı2018 FIFA Dünya KupasıAvrupa ElemeleriMaçReykjavikLaurgardalsvöllur Stadıİzlanda-Türkiye Maçı
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