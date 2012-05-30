İziç ile yollar ayrılıyor

BURSA - Beko Basketbol Ligi ekiplerinden Tofaş'ın kulüp başkanı

Efe Aydan

AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelecek sezon yeni bir yapılanmaya gideceklerini belirterek, şampiyonlukların yaşandığı günlere dönmek için harekete geçtiklerini söyledi.

