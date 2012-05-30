İziç ile yollar ayrılıyor

Yeni sezon için iddialı bir ekip oluşturmak istediklerini vurgulayan Aydan, ''Beş yıldır takımı çalıştıran antrenörümüz Nihat İziç'in sözleşmesini yenilemeyeceğiz. Yeni sezonda yeni Tofaş oluşturmak için çalışmalara başladık'' dedi.
AA
Tofaş Kulüp Başkanı Aydan, beş yıldır takımı çalıştıran antrenör Nihat İziç'in sözleşmesinin yenilenmeyeceğini söyledi
Yeni sezon için iddialı bir ekip oluşturmak istediklerini vurgulayan Aydan, ''Beş yıldır takımı çalıştıran antrenörümüz Nihat İziç'in sözleşmesini yenilemeyeceğiz. Yeni sezonda yeni Tofaş oluşturmak için çalışmalara başladık'' dedi.
AA