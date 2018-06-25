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İyi ve daha başarılı bir takım oluşturmak istiyoruz

Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz: "Takımın ana iskeletini koruyup 4-5 futbolcu transfer edeceğiz." dedi.

İyi ve daha başarılı bir takım oluşturmak istiyoruz

Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz: "Takımın ana iskeletini koruyup 4-5 futbolcu transfer edeceğiz." dedi.

25 Haziran 2018 Pazartesi 16:36
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İyi ve daha başarılı bir takım oluşturmak istiyoruz

MALATYA

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un kulüp asbaşkanı ve basın sözcüsü Erdal Gündüz, yeni sezonda iyi ve daha başarılı bir takım oluşturmak istediklerini söyledi.

Gündüz, yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarının tüm hızıyla sürdüğünü ifade etti.

Takımın bugün Malatya'daki Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde toplanacağını, yarın yapacağı antrenmanla da yeni sezon hazırlıklarına başlayacağını dile getiren Gündüz, iyi bir sezon geçirmek istediklerini aktardı.

Erdal Gündüz, transfer çalışmalarının da sürdüğünü anlatarak, şunları kaydetti:

"Teknik direktörümüz Erol Bulut'un istediği futbolculardan oluşan bir liste var, onlarla görüşüyoruz. Takımın ana iskeletini koruyup 4-5 futbolcu transfer edeceğiz. Yeni sezonda iyi ve daha başarılı bir takım oluşturmak istiyoruz. Geçen sezon ligi 43 puanla 10. sırada tamamladık. Bu sezon ise daha iyi bir yerde ligi bitirmek istiyoruz. Hedefimiz iyi bir kadro oluşturmak ve başarılı işler yapmak. Bu doğrultuda çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdüreceğiz."

Gündüz, sağlık kontrollerini kentte tamamlayacak takımın 1 Temmuz'da Bolu'da toplanarak ilk etap kamp çalışmalarına başlayacağını, ikinci etap kamp çalışmalarının ise Düzce'de gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor
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