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İyi durumdayız

Göztepe Teknik Direktörü Tuna, "İyi durumdayız, ligde 7. sırada olmamız sezon başı hedeflerimiz adına çok önemli." dedi.

İyi durumdayız

Göztepe Teknik Direktörü Tuna, "İyi durumdayız, ligde 7. sırada olmamız sezon başı hedeflerimiz adına çok önemli." dedi.

23 Mart 2018 Cuma 11:45
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İyi durumdayız

İZMİR

Göztepe Teknik Direktörü Tamer TunaSpor Toto Süper Lig'de iyi bir konumda olduklarını ve sezon sonunda hedeflerinin sarı-kırmızılı kulüp ile örtüşmesi durumunda görevine devam edeceğini söyledi.

Tuna, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde son 8 haftaya girilirken 40 puanla 7. sırada olduklarını hatırlatarak, "İyi durumdayız, ligde 7. sırada olmamız sezon başı hedeflerimiz adına çok önemli. Lig beşinciliği adına önemli avantaja sahip oluşumuz, KayserisporTrabzonspor'un ve geriden gelen takımların bu hedefte oluşları ligi daha renkli hale getiriyor. Kalan maçlar rekabeti yüksek müsabakalar olacak." diye konuştu.

"Uzun süre çalışmamız gerektiğini konuştuk"

Sezon başında sarı-kırmızılı takımla 1 yıllık sözleşme yaptığını aktaran Tamer Tuna, Göztepe'nin planlarının kendisinden daha önemli olduğunu dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir şekilde para veya 'hayır' dememle ilgili bir konuşma gerçekleşmedi. Sayın başkanımızla aramızda bundan önceki dönemde de buna benzer takım planlaması ve gelecekle ilgili çok konuşma geçti. Son görüşmemizde sadece geleceğe dönük görüş alışverişinde bulunduk. Hatta uzun süre çalışmamız gerektiğini konuştuk. Göztepe'nin gelecekte sorun yaşamaması adına ne tür futbolcular alınması gerektiğini biliyorum. Göztepe'nin içinde bulunduğu durum ve gerçekleştireceği hedefler, burada bulunmaktan zevk alacağım hedefler olursa zaten devam edeceğimi biliyorum. Bu hedeflerde de başkanla aynı düşüncedeyiz."

AA

Son Güncelleme: 23.03.2018 12:02
Anahtar Kelimeler:
Göztepe Teknik Direktörü Tuna
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