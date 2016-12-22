Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman

ve bazı yöneticiler, Vodafone Arena yakınındaki terör saldırısında şehit düşenleri andı.

Orman ile yöneticiler Ahmet Nur Çebi, Hakan Özköse, Hüseyin Mican, Umut Güner, Ahmet Ürkmezgil, Cihat Kumuşoğlu ve Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, terör saldırısının olduğu, yeni adıyla Şehitler Tepesi'ne gelerek vefat edenler anısına çelenk ve karanfil bıraktı.

"Terör saldırısını tüm camiam adına lanetliyorum"

Tören sırasında açıklamalarda bulunan Orman, menfur saldırıyı şiddetle kınamak ve lanetlemek için bir araya geldiklerini belirterek, "Bursaspor maçının hemen akabinde evimiz Vodafone Arena'dan ayrılışları sırasında fedakar polislerimize yönelik alçakça düzenlenen bombalı terör saldırısını tüm camiam adına lanetliyorum." dedi.

Her gün tüm gücüyle mücadele eden ve 10 Aralık Cumartesi günü de taraftarlar ile sporcularının güvenliği için statta görev yapan fedakar güvenlik güçlerine yönelik elim terör saldırısının üzüntüsünü çok derinden yaşadıklarını vurgulayan Orman, "Acımız çok taze. Herkesin şunu bilmesini isteriz ki bu ülkenin kuruluşunda, Çanakkale'den Sarıkamış'a, Sakarya'dan Dumlupınar'a birçok sporcusunu şehit vermiş bu camia, ite köpeğe prim vermeyecektir." ifadelerini kullandı.

Kayserispor maçının geliri şehit ailelerine

Fikret Orman, 14 Aralık Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile Vodafone Arena'da karşılaşacaklarını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Çarşamba günü tüm vatandaşlarımızı, tüm sporseverleri takım ayrımı yapmadan maçımıza bekliyoruz. Tüm yöneticiler, ailelerimizi alıp maça geleceğiz. O gün itibarıyla kombine biletlerini kaldırıyoruz. Herkes parasıyla gelecek ve oluşacak bütçeyi de şehit ailelerine bağışlayacağız. Allah ölenlerin ailelerine sabır versin. Allah rahmet eylesin. Ülkemizi bölmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Tekrar Allah gani gani rahmet eylesin."

AA