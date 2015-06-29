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İtalya'da şike itirafı

Catania Başkanı Pulvirenti, takımını ligde tutmak için maç satın aldığını itiraf etti.

İtalya'da şike itirafı

Catania Başkanı Pulvirenti, takımını ligde tutmak için maç satın aldığını itiraf etti.

29 Haziran 2015 Pazartesi 21:32
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İtalya'da şike itirafı
ROMA - İtalya İkinci Futbol Ligi (Serie B) takımlarından Catania'nın başkanı Antonio Pulvirenti'nin, takımının ligde kalması için 5 maçı satın aldığını itiraf ettiği belirtildi.

İtalyan futbolunun geçen haftaki şike operasyonuyla sarsılmasına yol açan, Catania Başkanı Pulvirenti ile birlikte toplam 7 yöneticinin gözaltına alınmasıyla başlayan şike soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı.

Soruşturmayı yürüten Savcı Giovanni Salvi, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkan Pulvirenti, soruştumada adı geçen Varese-Catania maçından başlamak üzere 5 karşılaşmayı satın aldığını itiraf etti" dedi.

Sorgulama sırasında Pulvirenti'nin, Catania’nın Lega Pro’ya düşmesini önlemek için maç başına 100 bin avro ödediğini kabul ettiği bildirildi. Catania, sözkonusu 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik aldı. Pulvirenti'nin bütün bunları, takımını kurtarmak için yaptığını ifade ettiği kaydedildi.

Antonio Pulvirenti’nin kulübün adını kirlettiğini savunan taraftarlar, geçen haftadan bu yana kentte düzenledikleri etkinliklerle takımlarına sahip çıkarken, Pulvirenti'yi protesto etti.

Bu arada, soruşturma kapsamında sorgulanan İtalya Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Serie A kulüplerinden Lazio'nun başkanı Claudio Lotito, Pulvirenti'ye sadece ekonomik tavsiyelerde bulunduğunu belirterek, kendini savundu. Soruşturmada, Lotito'nun 29 Mart’ta oynanan Catania-Avellino maçının sonucuna etki ettiği iddiasının onaylanmadığı bildirildi.

AA

Son Güncelleme: 30.06.2015 07:57
Anahtar Kelimeler:
şikeİtalyaönce VatanItiraf
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