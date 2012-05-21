İtalya Kupası Napoli'nin

İtalya Kupası finalinde, Juventus'u 2-0 mağlup eden Napoli, 5. kez kupayı müzesine götürdü.

Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaşmayı yaklaşık 70 bin kişi izledi.

Mücadelenin ilk yarısı, golsüz beraberlikle sona erdi.

Karşılaşmanın 62. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Uruguaylı golcü Edinson Cavani, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak Napoli'yi 1-0 öne geçirdi.

Juventus'un gol aradığı dakikalarda hızlı atağa çıkan Napoli'de, Pandev'in ara pasında topa hareketlenen Hamsik, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

Mücadelenin 90. dakikasında Juventus'ta Fabio Quagliarella kırmızı kart gördü.

Maç sonrası Napolili futbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

