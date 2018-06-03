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İtalya'da zafer Lorenzo'nun

MotoGP'de sezonun 6. ayağı İtalya Grand Prix'sini, Ducati takımından Lorenzo kazandı.

İtalya'da zafer Lorenzo'nun

MotoGP'de sezonun 6. ayağı İtalya Grand Prix'sini, Ducati takımından Lorenzo kazandı.

03 Haziran 2018 Pazar 16:38
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İtalya'da zafer Lorenzo'nun

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 6. yarışı İtalya Grand Prix'sinde, Ducati takımının İspanyol pilotu Jorge Lorenzo birinci oldu.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 6. ayağı, İtalya'nın Mugello kentiyle aynı adı taşıyan 5,2 kilometrelik pistte 23 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Yarışı rakiplerinin önünde bitiren Lorenzo, 41.43.230'luk zamanlamasıyla bu sezon ilk, kariyerinin ise 45. MotoGP zaferine ulaştı.

Lorenzo'nun İtalyan takım arkadaşı Andrea Dovizioso, 6.370 saniye sonra bitiş çizgisine gelerek ikinci, liderin 6.629 saniye arkasında kalan Movistar Yamaha'dan İtalyan Valentino Rossi üçüncü oldu. Bitime 19 tur kala pist dışına çıkarak rakiplerinin gerisine düşen Repsol Honda'nın genel klasmanda liderlikte bulunan İspanyol sürücüsü Marc Marquez ise 16. sırayı alabildi.

Sezonun 7. yarışı Katalonya Grand Prix'si, 17 Haziran'da koşulacak. 

Pilotlar klasmanı 

1. Marc Marquez (İspanya): 95 puan 

2. Valentino Rossi (İtalya): 72 

3. Maverick Vinales (İspanya): 67

4. Andrea Dovizioso (İtalya): 66

5. Johann Zarco (Fransa): 64

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Anahtar Kelimeler:
MotoGPİtalya
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