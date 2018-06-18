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İsveç, Güney Kore'den 3 puanı 1 golle aldı

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nda F Grubu maçında İsveç, Güney Kore'yi 1-0 mağlup etti.

İsveç, Güney Kore'den 3 puanı 1 golle aldı

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nda F Grubu maçında İsveç, Güney Kore'yi 1-0 mağlup etti.

18 Haziran 2018 Pazartesi 18:06
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İsveç, Güney Kore'den 3 puanı 1 golle aldı

NIZHNY NOVGOROD

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nda F Grubu maçında İsveç, Güney Kore'yi 1-0 mağlup etti. 

21. dakikada İsveç gole çok yaklaştı. Güney Kore ceza sahası içine yerden sert gönderilen top, altı pasta Berg'in önünde kaldı. Berg'in yakın mesafeden şutunda kaleci Jo, çok iyi bir refleks ile topu kornere çeldi.

45+1. dakikada gelişen İsveç atağında, Lustig sağ kanattan ortasını yaptı, Claesson ceza sahası içinde kafayı vurdu, top az farkla üstten auta çıktı.

63. dakikada Güney Kore ceza sahası içinde Claesson'un yerde kaldığı pozisyonun ardından, İsveçli oyuncular yoğun penaltı itirazında bulundu. Hakem Joel Aguilar, Video Yardımcı Hakem'e (VAR) başvurulması kararını verdi. Görüntülere bakılmasının ardından Aguilar penaltı noktasını gösterdi.

65. dakikada penaltı atışını kullanmak için kaptan Granqvist topun başına geldi. Deneyimli futbolcu, kaleci Jo ve topu ayrı köşelere gönderdi: 1-0.

90+1. dakikada Güney Kore beraberliğe yaklaştı. Sol kanattan yapılan ortada topu ters direk dibinde Lee içeriye çevirdi, Hwang kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

Mücadele İsveç'in 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Rusya 2018Güney KoreİsveçFutbolDünya Kupası
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