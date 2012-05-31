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Istırap duyuyorum

Beşiktaş Başkanı Orman, UEFA'nın Beşiktaş kararıyla ilgili, kulübün böyle davaların içerisinde olmasının kendisine ıstırap verdiğini söyledi.

Istırap duyuyorum

Beşiktaş Başkanı Orman, UEFA'nın Beşiktaş kararıyla ilgili, kulübün böyle davaların içerisinde olmasının kendisine ıstırap verdiğini söyledi.

31 Mayıs 2012 Perşembe 09:11
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Istırap duyuyorum

İsviçre'de UEFA'nın merkezinde gerçekleştirilen toplantının ardından Türkiye'ye dönen Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, süreçle ilgili, şöyle konuştu:
''Bugün gittiğimiz dava, Tahkim Kurulu davasıydı. 3 hakimle beraber davaya girdik. Onlara da aynı şekilde niyetimizi anlattık. Geldiğimizde 10'un üzerinde dosya bulunduğunu, şu anda dosya olmadığını ve hepsini ödediğimizi, finansal fair play'e uyduğumuzu söyleyerek, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yeterlilik belgesini aldığımızı anlattık. Beşiktaş'a ceza vermenin UEFA'ya bir şey kazandırmayacağını ve Avrupa'daki bazı kulüpler gibi bir kulüp olmadığımızı, görevi fahri olarak yürüttüğümüzü izah ettik. Onlar da süre istediler ve karar verdiler. İyi yolda gittiğimizi, bizi teşvik etmek istediklerini söylediler. Ancak geçmişi de yok sayamayacakları için önümüzdeki sezon Beşiktaş'ın Avrupa kupalarına katılmasından men ve 200 bin avro ceza vereceklerini ilettiler.''

''Bu bizi daha da şevklendirdi''
Başkan Orman, radikal kararlar almayı daha önceden planlamaya başladıklarını, bu durumun kendilerine daha da şevk verdiğini kaydetti.
Kulübün bundan sonra kendi bütçesiyle hareket edeceğini vurgulayan Orman, ''Şirin gözükecek transfer yapmaktan çok her şeyden önemlisi kendi bütçesiyle borçlanabildiği kadar hareket etmeyi planlıyoruz. Bunun gereği neyse yapmaya mecburuz. Yapmaktan da kaçınmayacağız'' ifadelerini kullandı. 
Bugünkü davada suçlamaların ne olduğu yönündeki soruyu yanıtlayan Fikret Orman, ''Beşiktaş'ın itilaflı olduğunu bildirmişiz. Ancak suçlamalar itilaflı dosya olmadığı, ödemelerin yerine getirilmediği yönünde. İtilaf karşılıklı olur. Bunun yanında ödemelerin yerine getirilmediği ve vergi konusu var. Ödemeleri, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) kararını bekleyip yaptığı ve bunu finansman modeli olarak kullandığı yönünde suçlamalar oldu'' dedi.
Fikret Orman, başkan olarak Beşiktaş Kulübü'nün böyle davaların içerisinde olmasının kendisine ıstırap verdiğini söyledi.

AA

Son Güncelleme: 31.05.2012 01:12
Anahtar Kelimeler:
BJK
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