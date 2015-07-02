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'İstanbul'da tenis şöleni yaşanacak'

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Durmuş, dünya yıldızlarını Türkiye'de ağırlamaya devam edeceklerini belirterek, "İstanbul Cup'ta adeta tenis şöleni yaşanacak" dedi

'İstanbul'da tenis şöleni yaşanacak'

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Durmuş, dünya yıldızlarını Türkiye'de ağırlamaya devam edeceklerini belirterek, "İstanbul Cup'ta adeta tenis şöleni yaşanacak" dedi

02 Temmuz 2015 Perşembe 11:56
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'İstanbul'da tenis şöleni yaşanacak'

ANKARA - Türkiye  Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, dünya yıldızlarını Türkiye'de ağırlamaya devam edeceklerini belirterek, "İstanbul Cup'ta adetatenis şöleni yaşanacak" dedi.

Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Garanti Koza Arena'da 20-26 Temmuz'da düzenlenecek TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ın, geleneksel bir tenis turnuvası haline geldiğini söyledi.

Hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını ifade eden Durmuş, sporcuları en iyi şekilde ağırlayarak, Türkiye'den mutlu ayrılmalarını sağlayacaklarını vurguladı.

Durmuş, Roger Federer'in ardından bu kez kadın tenisinin en önemli isimlerinden Venus Williams'ın Türkiye'ye geleceğine işaret ederek, "Dünyanın en iyi tenisçilerini İstanbul'da ağırlayamaya devam edeceğiz. Venus Williams kaydını yaptırdı, dünya bir numarasına kadar yükselmiş Jelene Jankovic de İstanbul'a gelecek. Bir hafta boyunca kaliteli maçlar izleyeceğiz.  İstanbul Cup'ta adetatenis şöleni yaşanacak" diye konuştu.

İlerleyen dönemlerde de yıldız tenisçileri Türkiye'ye getirmeye devam edeceklerini dile getiren Durmuş, şöyle devam etti:

"Ülkemiz bu tarz büyük turnuvaları yapmaya, halkımız da izlemeye alıştı. Sponsorlarımız da bu konuda çok ilgili ve duyarlı. Artık gelecekte çok daha büyük organizasyonlar yapabileceğimizi dünya da biz de biliyoruz. Dünyaca ünlü sporcuların gelmesi ülkemizde tenise ilgiyi artırıyor. Her gittiğimiz il ve ilçe, hatta mahallede bunu görüyoruz. Herkesin tenisten bahsetmesi, en ücra köşede bile oynanır hale gelmesi bizi mutlu ediyor. Tenisi zengin sporu algısından kurtarmak için bu tür turnuvalar önemli."

Hedef olimpiyat

Durmuş, İstanbul Cup'ta Türk kadın tenisçilerin de mücadele edeceğini dile getirerek, "Kimlerin kendi puanlarıyla ya da 'wildcard' ile katılacağı tam netleşmedi. Çağla Büyükakçay, Pemra Özgen, İpek Soylu, Başak Eraydın ve Melis Sezer gibi çok değerli sporcularımız var. Katılımcıların durumuna göre turnuvada kimlerin yer alacağı belli olacak" ifadelerini kullandı.

Türk sporcuların, seviyelerini bu tür organizasyonlarla daha da yükselttiğine dikkati çeken Cengiz Durmuş, şunları kaydetti:

"Hepsi uluslararası arenada mücadele ediyor. Çağla öne çıkmış sporcumuz, İpek hemen arkasında geliyor. Bunlar ilk 100'ü zorlayan tenisçilerimiz. Bizim hedefimiz olimpiyat. Bir ilki gerçekleştirip, olimpiyatlara sporcu göndermek istiyoruz. İnşallah, İstanbul Cup'ta tur atlayıp dünya sıralamasındaki yerlerini yükseltirler. Sporcularımız bu tür turnuvalarda olimpiyat şansını arayacaklar."

AA

Son Güncelleme: 02.07.2015 10:58
Anahtar Kelimeler:
önce VatanTenis
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